Βασίλης Μπισμπίκης: Η αστυνομία να δημοσιοποιήσει τη συνομιλία με το τμήμα Φιλοθέης

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης αποκάλυψε ότι του είπε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος θα δικαστεί στις 8 Οκτωβρίου για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» ο παρουσιαστής μετέφερε στον «αέρα» όλα όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη συνεργάτιδά του, η οποία δε βρισκόταν στην Αθήνα, αλλά στη Θεσσαλονίκη με τη Δέσποινα Βανδή. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε ότι η γυναίκα προκαλεί την αστυνομία να αποκαλύψει μέσω άρσης απορρήτου κλήσεων τη συνομιλία της με το τμήμα της Φιλοθέης, όπου κάλεσε για να ενημερώσει για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός.

«Μίλησα ο ίδιος με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν, δεν λέει ψέματα. Θα σας πω ακριβώς τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν με τον Βασίλη Μπισμπίκη γιατί ήταν με τη Δέσποινα Βανδή το Σάββατο το πρωί. Αυτά που σας λέω είναι για πρώτη φορά και δεν χωρούν αμφισβήτησης», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το πρωινό».

«Αφού ενημέρωσε πρώτα ο Βασίλης Μπισμπίκης τη Δέσποινα Βανδή πήρε τηλέφωνο λίγο αργότερα τη συνεργάτιδά τους και της είπε “πάρε τηλέφωνο στην αστυνομία” και πες ότι χτύπησα κάποια αυτοκίνητα. Πάνω στην ταραχή του ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν της είπε πότε προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Δεν κατάλαβε η συνεργάτιδα πότε προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Θα σας μεταφέρω τον ακριβή διάλογο της συνεργάτιδας του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή με τον αξιωματικό υπηρεσίας με του αστυνομικού τμήματος Φιλοθέης και δεν έχει καταγραφεί η κλήση», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το τηλέφωνο έγινε 15.27. Κάλεσε και είπε «γεια σας, ονομάζομαι έτσι και είμαι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και λίγο πριν προεκλήθη ατύχημα». Ανέφερε το όνομά του στον αξιωματικό υπηρεσίας.

«Εκεί έχει δίκιο ο αξιωματικός που λέει ότι δεν αναφέρθηκε εγκατάλειψη γιατί ούτε εκείνη το ήξερε, πάνω στον πανικό του ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν της είπε πότε έγινε το ατύχημα, άρα έκανε λάθος η συνεργάτιδα. Όμως την πιστεύω γιατί μου λέει “αν καταγράφονται οι συνομιλίες από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που λένε ότι μας παρακολουθούνε, εγώ προκαλώ την αστυνομία να πάρει το κινητό μου και να αποκαλύψει τη συνομιλία που έγινε 15.27 το Σάββατο το μεσημέρι. Εγώ είπα και το όνομα του Μπισμπίκη και το όνομα το δικό μου και είπα και το όνομα της Ναταλίας Γερμανού. Είπα ότι “τώρα ο Μπισμπίκης πάει στη Γερμανού γι’ αυτό έβαλε εμένα να σας πάρω τηλέφωνο”», μετέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του.