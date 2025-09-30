Τζένιφερ Λόπεζ: «Το διαζύγιο με τον Μπεν ήταν το καλύτερο που μου συνέβη»

Η Τζένιφερ Λόπεζ περιέγραψε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», αποδίδοντάς το στη σημαντική προσωπική της εξέλιξη.

Η 56χρονη έκανε μια σπάνια αναφορά στον πρώην σύζυγό της μιλώντας στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», όπου προωθούσε την επερχόμενη ταινία της «Kiss of the Spider Woman».

«Ήταν δύσκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος», είπε για τα γυρίσματα της ταινίας πέρυσι, ενώ αντιμετώπιζε αναταραχές στην προσωπική της ζωή.

«Ήταν δύσκολο να μην σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Ήταν η καλύτερη και η χειρότερη περίοδος, κατά κάποιον τρόπο», συνέχισε η Λόπεζ. «Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη, και μετά, όταν επέστρεφα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία».

Για το διαζύγιό της, η JLo σχολίασε: «Ειλικρινά, πρέπει να πω ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Γιατί με άλλαξε... δεν με άλλαξε, με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που χρειαζόμουν. Νομίζω ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ό,τι ήμουν πέρυσι».

Σε άλλο σημείο, η Τζένιφερ Λόπεζ ανέφερε, ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν «πιθανώς το καλύτερο καλοκαίρι που είχα ποτέ».

Ο γάμος και το διαζύγιο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ

Άφλεκ και Λόπεζ υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, δύο φορές. Αρραβωνιάστηκαν το 2002 και χώρισαν λίγο αργότερα.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν, παντρεύτηκαν το 2022, με τον διεθνή Τύπο να παρουσιάζει τη σχέση τους ως μία «νίκη του έρωτα απέναντι στον χρόνο». Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά, ο έρωτάς τους φάνηκε να φτάνει στο τέλος του, καθώς οι φήμες περί κρίσης επιβεβαιώθηκαν με το διαζύγιό τους.

Το διαζύγιο Λόπεζ και Άφλεκ οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά την αίτηση που υπέβαλε η σταρ τον Αύγουστο του 2024. Το ζευγάρι είχε χωρίσει από τον Απρίλιο του 2023.