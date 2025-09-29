Πάτρα: Συναυλία κλασσικής μουσικής την Κυριακή 5-10 στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα

Την ερχόμενη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ., ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πάτρας στην οδό Μαιζώνος 81, διοργανώνει συναυλία κλασσικής μουσικής, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Ευάγγελος Κοκκόρης {φλάουτο} και Γιάννης Αναστασόπουλος {εκκλησιαστικό όργανο} θα παρουσιάσουν έργα των συνθετών: J.S. Bach A. Vivaldi, A. Marcello, C. Gounod, G.F. Handel, Μ. Blavet, F. Schubert και F. Mendelssohn-Bartholdy.

Η συναυλία υπάγεται στο πλαίσιο των εορτασμών της Καθολικής Ενορίας της Πάτρας για την φετινή 454η επέτειο της Ναυμαχίας του Lepanto.

Το τηλ. του Καθολικού ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα είναι το 2610275215.

catheclpatra.gr

Εφημέριος του ναού είναι ο π. Παύλος Σινιγάλιας.