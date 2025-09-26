Νετανιάχου: Μαζικές αποχωρήσεις την ώρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που άρχιζε η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

Οπως σημειώνει ο Guardian, που δημοσίευσε και το επίμαχο βίντεο, τη στιγμή που εκφωνείται το όνομα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, δεκάδες άτομα σηκώνονται από τις θέσεις τους και αποχωρούν, ενώ παράλληλα εντός της αίθουσας ακούγονται γιουχαΐσματα.

Κατά τις ίδιες πηγές, όταν ο Νετανιάχου άρχισε να μιλάει για το Ιράν, ακούστηκαν φωνές από το πλήθος.