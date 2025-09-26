Νετανιάχου: Μαζικές αποχωρήσεις την ώρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- ΒΙΝΤΕΟ

Γιουχαΐσματα την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμαζόταν να μιλήσει στην κατάμεστη αίθουσα
Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που άρχιζε η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.
Οπως σημειώνει ο Guardian, που δημοσίευσε και το επίμαχο βίντεο, τη στιγμή που εκφωνείται το όνομα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, δεκάδες άτομα σηκώνονται από τις θέσεις τους και αποχωρούν, ενώ παράλληλα εντός της αίθουσας ακούγονται γιουχαΐσματα.
Κατά τις ίδιες πηγές, όταν ο Νετανιάχου άρχισε να μιλάει για το Ιράν, ακούστηκαν φωνές από το πλήθος.
Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το Reuters φαίνονται τα άδεια καθίσματα, με μεγάλο μέρος της αίθουσας να είναι πλέον άδειο.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως αποδοκιμασία εναντίον των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, την ώρα που σειρά κρατών προχωρούν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.
