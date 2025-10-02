Πάτρα: To «λατομείο» στο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς, για το οποίο έχουν όλοι άγνοια!- Τι συμβαίνει; ΦΩΤΟ

Οι περισσότεροι περαστικοί από την οδό Κανελλοπούλου στο ύψος του πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς, δεν έχουν αντιληφθεί πως ειδικά τους τελευταίους μήνες ο περιβάλλοντας χώρος έχει αλλάξει δραστικά.

Εκείνο που μας έκανε εντύπωση - καθώς αναζητήσαμε απαντήσεις, περι τίνος πρόκειται - είναι πως ούτε η περιφέρεια, ούτε ο δήμος Πατρέων είχαν να μας δώσουν κάποια απάντηση για τη χρήση του χώρου εδώ και μήνες.

Στον περιβάλλοντα χώρο του πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς γίνονται εργασίες από φορτωτές και φορτηγά οχήματα, ενώ κανείς διακρίνει βουνά από χώμα στο εσωτερικό. Και όχι, η αλλαγή που έχει επέλθει δεν αφορά στην περιβόητη ανακαίνιση - αξιοποίηση του πρώην κολυμβητηρίου και των χώρων που το περιβάλλουν, αλλά σε μια χρήση που εξυπηρετεί την κατασκευή... -μάλλον- άλλων έργων!



Το πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς χωρίς υπερβολή θυμίζει πλέον... λατομεία. Εκατοντάδες τόνοι χωματουργικών υλικών καταλαμβάνουν τους χώρους όπου κάποτε δέσποζαν τα γήπεδα μπάσκετ και τένις. Χωματουργικά μηχανήματα κάνουν τη διαλογή των υλικών ενώ υπάρχει ακόμη και η ειδική εγκατάσταση για τον καθαρισμό του χώματος και το διαχωρισμό των πετρωμάτων από τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.

Ο χώρος που ανήκει στη γενική γραμματεία αθλητισμού φαίνεται σαν να έχει παραχωρηθεί προσωρινά για εναπόθεση υλικών προς χρήση από εργολάβο που πραγματοποιεί έργα στην πόλη.