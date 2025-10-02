Πάτρα: To «λατομείο» στο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς, για το οποίο έχουν όλοι άγνοια!- Τι συμβαίνει; ΦΩΤΟ

Χιλιάδες περνούν από το σημείο, λίγοι γνωρίζουν για τις εργασίες που γίνονται εκεί
Οι περισσότεροι περαστικοί από την οδό Κανελλοπούλου στο ύψος του πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς, δεν έχουν αντιληφθεί πως ειδικά τους τελευταίους μήνες ο περιβάλλοντας χώρος έχει αλλάξει δραστικά.
Εκείνο που μας έκανε εντύπωση - καθώς αναζητήσαμε απαντήσεις, περι τίνος πρόκειται - είναι πως ούτε η περιφέρεια, ούτε ο δήμος Πατρέων είχαν να μας δώσουν κάποια απάντηση για τη χρήση του χώρου εδώ και μήνες.
Στον περιβάλλοντα χώρο του πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς γίνονται εργασίες από φορτωτές και φορτηγά οχήματα, ενώ κανείς διακρίνει βουνά από χώμα στο εσωτερικό. Και όχι, η αλλαγή που έχει επέλθει δεν αφορά στην περιβόητη ανακαίνιση - αξιοποίηση του πρώην κολυμβητηρίου και των χώρων που το περιβάλλουν, αλλά σε μια χρήση που εξυπηρετεί την κατασκευή... -μάλλον- άλλων έργων!
Το πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς χωρίς υπερβολή θυμίζει πλέον... λατομεία. Εκατοντάδες τόνοι χωματουργικών υλικών καταλαμβάνουν τους χώρους όπου κάποτε δέσποζαν τα γήπεδα μπάσκετ και τένις. Χωματουργικά μηχανήματα κάνουν τη διαλογή των υλικών ενώ υπάρχει ακόμη και η ειδική εγκατάσταση για τον καθαρισμό του χώματος και το διαχωρισμό των πετρωμάτων από τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.
Ο χώρος που ανήκει στη γενική γραμματεία αθλητισμού φαίνεται σαν να έχει παραχωρηθεί προσωρινά για εναπόθεση υλικών προς χρήση από εργολάβο που πραγματοποιεί έργα στην πόλη.
Τι πραγματικά θα γίνει στο κολυμβητήριο της Αγυιάς
Μέσα στο καλοκαίρι προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις Αναβάθμισης στο Παλαιό Κολυμβητήριο της περιοχής Αγυιάς στην Πάτρα».
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9,9 εκατ. ευρώ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 7,9 εκατ. ευρώ).
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με επιλέξιμη δαπάνη ύψους 9.900.000,00 € (1ο υποέργο), σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης: «Επεμβάσεις Αναβάθμισης του Παλαιού Κολυμβητηρίου Περιοχής Αγυιάς Πατρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτεταμένη αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του παλαιού κολυμβητηρίου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, θα βελτιωθούν και θα ενισχυθούν οι ανοικτές αθλητικές υποδομές που ήδη υπάρχουν, όπως το γήπεδο μπάσκετ, το γήπεδο τένις, η παιδική χαρά και άλλοι χώροι αναψυχής.
