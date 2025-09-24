Back to Top
Ο Απόλλων Πατρών αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας

Έχασε στην Περιβόλα από τη Δόξα Λευκάδας 81-71

Με την 2η αγωνιστική της Β΄ Φάσης συνεχίστηκε σήμερα το 51ο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών.

Ο Απόλλων μετά από τρεις προκρίσεις, έαχασεαπό τη Δόξα Λευκάδας και αποκλείστηκε.

Αναλυτικά:

Απόλλων Πάτρας – Δόξα Λευκάδας 71-81

Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσος, Ασημάκη

Δεκάλεπτα: 18-16, 35-43, 47-64, 71-81

Απόλλων Πάτρας (Ελευθεριάδης): Kιέρ 22(1), Χειλάρης 6(1), Παπαφωτίου 2(1), Μανάκας 11, Ανέστης 10(2), Ζούμπος 12(1), Αθανασόπουλος 5(1), Παύλος 3(1)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 26(1), Σαχπατζίδης 9(2), Κιούσης 16(2), Άλεν 14(2), Σταυρακούκας 9(1), Φύτρος 3(1), Βισνιέφσκι 4

 

Όλος ο αγώνας εδώ

Τα στατιστικά της αναμέτρησης

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΟΣ

Απόλλων Π. – Προμηθέας 2014 2014 91-77

ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Απόλλων Πατρών 63-82

Γαργαλιάνοι - Απόλλων Π. 63-67

Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας 71-81

Η ΑΧΑΪΑ

ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ Αχαγιά ’82 81-70

* Στη διοργάνωση συνεχίζει πλέον μόνο ο Προμηθέας

