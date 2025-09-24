Ο Απόλλων Πατρών αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας

Έχασε στην Περιβόλα από τη Δόξα Λευκάδας 81-71
Με την 2η αγωνιστική της Β΄ Φάσης συνεχίστηκε σήμερα το 51ο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών.
Ο Απόλλων μετά από τρεις προκρίσεις, έαχασεαπό τη Δόξα Λευκάδας και αποκλείστηκε.
Αναλυτικά:
Απόλλων Πάτρας – Δόξα Λευκάδας 71-81
Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσος, Ασημάκη
Δεκάλεπτα: 18-16, 35-43, 47-64, 71-81
Απόλλων Πάτρας (Ελευθεριάδης): Kιέρ 22(1), Χειλάρης 6(1), Παπαφωτίου 2(1), Μανάκας 11, Ανέστης 10(2), Ζούμπος 12(1), Αθανασόπουλος 5(1), Παύλος 3(1)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 26(1), Σαχπατζίδης 9(2), Κιούσης 16(2), Άλεν 14(2), Σταυρακούκας 9(1), Φύτρος 3(1), Βισνιέφσκι 4
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΟΣ
Απόλλων Π. – Προμηθέας 2014 2014 91-77
ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Απόλλων Πατρών 63-82
Γαργαλιάνοι - Απόλλων Π. 63-67
Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας 71-81
Η ΑΧΑΪΑ
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ Αχαγιά ’82 81-70
* Στη διοργάνωση συνεχίζει πλέον μόνο ο Προμηθέας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr