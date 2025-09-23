Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος Έλληνας παίκτης ο Κωνσταντέλιας - Ξένος MVP ο Ελ Κααμπί

Καλύτερος Νέος ποδοσφαιριστής ο Μουζακίτης και τερματοφύλακας ο Τζολάκης - Καλύτερος Έλληνας του εξωτερικού ο Παυλίδης

Το ελληνικό ποδοσφαιρο βράβευσε τους καλύτερους του και τις καλύτερες -εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων- για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, σε μία πάρα πολύ όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Μεταξύ των στιγμών που ξεχώρισαν ήταν η συγκίνηση του μικρού Μιχαήλ, ο οποίος λύγισε πάνω στο βήμα όταν μίλησε για τη μάχη με τον καρκίνο από την οποία βγήκε νικητής. Ένα ακόμη στιγμιότυπο από τα βραβεία που έδειξε την όμορφη πλευρά του αθλητισμού, ήταν όταν μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, φορώντας τις φανέλες της ομάδας τους, ζήτησαν αυτόγραφα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού με χαρά υπέγραψε τις φανέλες, χαρίζοντας χαμόγελα στους μικρούς φίλους.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@athletiko.gr/video/7553006675385486614" data-video-id="7553006675385486614" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@athletiko.gr" href="https://www.tiktok.com/@athletiko.gr?refer=embed">@athletiko.gr</a> <p> Στιγμές που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο… Στα βραβεία ΠΣΑΠΠ 2025, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε φανέλες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωράει σύνορα και χρώματα!</p> <a target="_blank" title=" original sound - Athletiko" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-Athletiko-7553006668552964866?refer=embed"> original sound - Athletiko</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Οι κορυφαίοι της σεζόν

Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ο οποίος υπογράμμισε απ’ την πλευρά του: «Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Να έχουμε μία χρονιά χωρίς βία κι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα». Ο Κωνσταντέλιας παρέλαβε το βραβείο «Τζορτζ Μπάλντοκ», ενώ οι άλλοι δύο υποψήφιοι ήταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczkax4oejdt" ></iframe> </div>

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής της SL1 ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ο οποίος τόνισε πως «...είμαι ευτυχισμένος που ψηφίστηκα καλύτερος ξένος. Εύχομαι να είμαι εδώ και την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου για όλα και τη γυναίκα μου που με στηρίζουν. Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας και ξέρω ότι θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και γιατί όχι το Champions League (σ.σ. χαμογέλασε)».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczk3qezzyld" ></iframe> </div>

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών -όπου υπήρχαν 7 Έλληνες- κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί), ενώ καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczjjet5rd0p" ></iframe> </div>

Κορυφαίος προπονητής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν 2024-2025 στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Ο Μεντιλίμπαρ που κατέκτησε το νταμπλ την περσινή σεζόν με τον Ολυμπιακό ήταν υποψήφιος μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδειακού και τον Μίλαν Ράσταβατς του ΟΦΗ. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης (σ.σ. Νίκος Παπαδόπουλος, Μίλαν Ράσταβατς) θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο», είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού και συνέχισε: Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο». Όσο για το ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος του, έπειτα από την κατάκτηση του Conference League και το περσινό νταμπλ, ο Βάσκος τεχνικός απάντησε: «Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczikc61xlz5" ></iframe> </div>

Ο Μουζακίτης καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής Οι Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού, Χαράλαμπος Κωστούλας (πρώην του Ολυμπιακού και νυν της Μπράιτον) και Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ήταν οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή της σεζόν 2024-2025 στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Το βραβείο πήγε στα χέρια του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος μάλιστα το αφιέρωσε στον πατέρα του που όπως είπε συγκινημένος «δεν μπορούσε να δώσει το "παρών" γιατί είχε μια δύσκολη στιγμή».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczi2whd3n0x" ></iframe> </div>

Καλύτερος τερματοφύλακας ο Τζολάκης Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα για τη σεζόν 2024-2025 παρέλαβε ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Ο Χριστογεώργος του ΟΦΗ και ο Τσάβες του Παναιτωλικού ήταν οι άλλοι δύο υποψήφιοι, με τον Τζολάκη να παραλαμβάνει το βραβείο του.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dczhuse2f12h" ></iframe> </div>

Κορυφαίος Έλληνας στο εξωτερικό ο Βαγγέλης Παυλίδης Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα και στη Μπενφίκα, ψηφίστηκε ο καλύτερος Έλληνας παίκτης στο εξωτερικό. Ο διεθνής φορ των «Αετών» της Λισαβόνας επικράτησε του διεθνούς εξτρέμ της Μπριζ, Χρήστου Τζόλη, αλλά και του διεθνούς αριστερού εξτρέμ της Ρόμα πλέον, Κώστα Τσιμίκα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν μπόρεσε να είναι παρών στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ, λόγω των υποχρεώσεών του με τη Μπενφίκα. Ευχαρίστησε φυσικά τους συμπαίκτες του και τον κόσμο για τη στήριξή του.