Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησαν τη Χρυσή Μπάλα 2025

Η πιο μεγάλη επιβεβαίωση για την επιλογή του Ουσμάν Ντεμπελέ να αφήσει την Μπαρτσελόνα για την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023 ήρθε δύο χρόνια αργότερα, στο ιστορικό “Théâtre du Châtelet” στο Παρίσι.

Λίγους μήνες μετά την πρώτη κατάκτηση Champions League στην ιστορία του γαλλικού συλλόγου, ο Ντεμπελέ είδε την ατομική του αξία να αναγνωρίζεται με τον πιο επίσημο τρόπο: κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα.

Ο 28χρονος διεθνής Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε οριακά τον Λαμίν Γιαμάλ στην τελική ψηφοφορία και έγινε ο 47ος διαφορετικός ποδοσφαιριστής που κατακτά το κορυφαίο ατομικό βραβείο στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Τη μαγική σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:

1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2020: –

2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί Σεν Ζερμέν)

Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας

8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι

5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.

3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν

2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε

1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι, Ουσμάν Ντεμπελέ