Κρέστενα: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα που πέταξαν ζωντανή στα σκουπίδια

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η κατσίκα που ακρωτηριασμένη εγκαταλείφθηκε μέσα σε βάτα, πεταμένη σαν «σκουπίδι» στην άκρη του δρόμου, στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας.

Το ζώο δεν είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστουρώματος, της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Ο άνθρωπος που όφειλε να φροντίζει τη κατσίκα την εγκατέλειψε να πεθάνει μόνη.

Μπροστά σε αυτή την αδιανόητη αγριότητα βρέθηκε ο κ. Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, δυστυχώς όμως ήταν τόση άσχημη η κατάσταση της που άντεξε για μόλις 38 ώρες.