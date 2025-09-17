Ηλεία: Πέταξαν σε φράγμα ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος

Περιστατικό φρικτής κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως καθώς πολίτες εντόπισαν στην περιοχή των Μακρισίων Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού, κατσίκα την οποία είχαν παρατήσει.

Ειδικότερα, πολίτες βρέθηκαν μπροστά σε μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση κτηνιάτρων, το πόδι της δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος -της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Ο ιδιοκτήτης της, αντί να αναλάβει ευθύνη, την εγκατέλειψε αβοήθητη, καταδικάζοντάς την σε αργό θάνατο.

Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και λαμβάνει φροντίδα, ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.