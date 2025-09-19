Παγκόσμιο: Η Τζένγκο έκανε βολή 61,31 μέτρα και προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού

Βγήκε 6η στο δεύτερο γκρουπ και 11η συνολικά
Η Ελίνα Τζένγκο δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά θα διεκδικήσει τελικά την πρώτη της διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.
Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε βολή στα μέτρα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025, 15:05).
Κάνοντας την πρώτη βολή στον συγκεκριμένο προκριματικό, η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προσπάθειά της, αφού έστειλε το ακόντιό της στα 59,76 μέτρα.
Η δεύτερή της βολή, όμως ήταν αισθητά βελτιωμένη. Τα 61.10 μέτρα την έφεραν κοντά στην πρόκριση (9η σε εκείνο το σημείο από τις αθλήτριες στους δυο προκριματικούς).
