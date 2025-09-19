Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Παγκόσμιο: Η Τζένγκο έκανε βολή 61,31 μέτρα και προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού

Παγκόσμιο: Η Τζένγκο έκανε βολή 61,31 μέ...

Βγήκε 6η στο δεύτερο γκρουπ και 11η συνολικά

Η Ελίνα Τζένγκο δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά θα διεκδικήσει τελικά την πρώτη της διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε βολή στα μέτρα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025, 15:05).

Κάνοντας την πρώτη βολή στον συγκεκριμένο προκριματικό, η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προσπάθειά της, αφού έστειλε το ακόντιό της στα 59,76 μέτρα.

Η δεύτερή της βολή, όμως ήταν αισθητά βελτιωμένη. Τα 61.10 μέτρα την έφεραν κοντά στην πρόκριση (9η σε εκείνο το σημείο από τις αθλήτριες στους δυο προκριματικούς).

Ειδήσεις Τώρα

Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος διώκεται ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Π. Δημητράς

Εκκενώνεται το River West μετά από προειδοποίηση για βόμβα

Πάτρα: Νταλίκα ανετράπη στο νέο λιμάνι- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Sports