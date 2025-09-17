Ταυτότητα, μνήμη, όνειρα: Ο Guido Palmadessa δημιουργεί στην Πάτρα για το ArtWalk 10

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, η Πάτρα υποδέχεται έναν από τους πιο ξεχωριστούς muralists της διεθνούς σκηνής: τον Αργεντινό καλλιτέχνη Guido Palmadessa, ο οποίος θα ξεκινήσει να δημιουργεί τη νέα του τοιχογραφία στην οδό Θεμιστοκλέους 111–113, στο πλαίσιο του ArtWalk 10.

Ο Guido Palmadessa, γεννημένος στο Μπουένος Άιρες και σήμερα εγκατεστημένος στο Βερολίνο, φέρνει στην Πάτρα μια μοναδική ματιά που συνδυάζει τη δυναμική της street art με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση (Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών, Αργεντινή). Από τα ελαιογραφικά πορτρέτα σε λινάρι έως τις εντυπωσιακές δημόσιες τοιχογραφίες του, η τέχνη του ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον συμβολισμό, δημιουργώντας εικόνες που ξεπερνούν τα όρια του χώρου.

Με θεματικές όπως η ταυτότητα, η μνήμη, τα όνειρα, η μετανάστευση και οι ανθρώπινες σχέσεις, ο Guido δημιουργεί έργα που δεν περιορίζονται στην οπτική εμπειρία, αλλά ανοίγουν διάλογο με τις κοινωνίες και τις γειτονιές. Η δημόσια ζωγραφική για εκείνον είναι ένας τρόπος δημιουργικού μετασχηματισμού της πραγματικότητας και ταυτόχρονα μια γέφυρα που συνδέει ανθρώπους και γενιές.

Το έργο του έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, αφήνοντας το στίγμα του σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Βιέννη, το Βερολίνο, η Μαδρίτη, η Λισαβόνα, η Νέα Υόρκη και το Μέξικο Σίτι. Τώρα, είναι η σειρά της Πάτρας να ζήσει τη δική της εμπειρία μέσα από τη ματιά του.