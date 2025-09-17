Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το συγκινητικό αντίο από τα εγγόνια του - «Ήταν ο καλύτερος παππούς»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν κάτι περισσότερο από ένας εμβληματικός ηθοποιός – ο πιο τρυφερός του ρόλος, ήταν αυτός του παππού.

Τα εγγόνια του, αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον θρύλο της 7ης τέχνης Ρόμπερτ Ρέντφορντ ο οποίος «έσβησε» χθες Τρίτη (16.09.2025) σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα ενώ κοιμόταν. Τα αγαπημένα του πρόσωπα, προχώρησαν σε συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram, οι οποίες περιελάμβαναν οικογενειακές φωτογραφίες που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Ο Κόνορ Σλόσερ, γιος της μεγαλύτερης κόρης του Ρέντφορντ, Σόνα Ρέντφορντ, δημοσίευσε πέντε φωτογραφίες με τον σταρ του «Barefoot in the Park», δυο από αυτές, είναι από την παιδική ηλικία του Κόνορ, όπου μαζί με τον παππού του ιππεύει άλογο και παίζει γκολφ.

Ο 33χρονος μοιράστηκε επίσης δύο ακόμη πρόσφατες φωτογραφίες με τον Ρέντφορντ, μία από τις οποίες τους δείχνει να χαμογελούν σε ένα τραπέζι.

«Ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή για τον κόσμο, αλλά για την οικογένειά του, ήταν απλώς αυτή… οικογένεια», έγραψε ο Σλόσερ στη λεζάντα του. «Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού».