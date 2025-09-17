Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το «αντίο» των διάσημων φίλων και συνεργατών του

Η είδηση του θανάτου του αγαπημένου Αμερικανού ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford) σε ηλικία 89 ετών σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο. Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και ιδρυτής του φημισμένου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς-Sundance, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του «στα βουνά της Γιούτα, το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε», όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Σίντι Μπέργκερ (Cindy Burger).

Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με διάσημους καλλιτέχνες και χιλιάδες θαυμαστές να εκφράζουν δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό τους, για το έργο και την κληρονομιά του.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio)

«Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός - όλοι γνωρίζουμε το έργο του - αλλά και ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, με ταινίες όπως το «Quiz Show». Ήταν ένας από τους πρώτους που γύρισε πολιτικά θρίλερ, όπως τα «Three Days of the Condor» και «All the President’s Men»....άνοιξε τον δρόμο για τέτοιες ταινίες. Αλλά πάνω απ' όλα, ήταν ένας αμετανόητος ηγέτης περιβαλλοντικής δράσης και μέλος του NRDC, όπως κι εγώ και πάλεψε για τα δικαιώματα των αυτόχθονων - η λίστα είναι ατελείωτη. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο» είπε στο Associated Press.

Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand)

«Κάθε μέρα στα γυρίσματα της ταινίας "The Way We Were-Τα Καλύτερα μας Χρόνια" ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά» έγραψε η Στρέιζαντ σε ανάρτησή της στο Instagram. «Ήμασταν τόσο διαφορετικοί: εκείνος ήταν από τον κόσμο των αλόγων, ενώ εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, έξυπνος, έντονος, πάντα ενδιαφέρων - και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που υπήρξαν ποτέ. Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για μεσημεριανό, συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλον τα πρώτα μας σχέδια. Ήταν μοναδικός και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του» πρόσθεσε η αγαπητή σταρ και μοιράστηκε ένα κοινό τους ασπρόμαυρο στιγμιότυπο.

Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese)

«Ο Μπομπ ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Ήταν επίσης ένα αφοσιωμένο μέλος του «The Film Foundation» και πρόσφερε στον κόσμο του αμερικανικού κινηματογράφου κάτι αναντικατάστατο και διαχρονικό το Φεστιβάλ Σάντανς» ανέφερε σε δήλωσή του. «Με θλίβει η σκέψη ότι δεν θα τον ξαναδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που περάσαμε μαζί» συμπλήρωσε.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε να θυμίσουμε, είχε εμφανιστεί ως ηθοποιός στο υποψήφιο για 4 Όσκαρ φιλμ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ "Quiz Show" το 1994.

H κεντρική φωτ. είναι από το αρχείο του ΑΠΕ-ΜΠΕ