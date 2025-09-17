Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η αγάπη του για την Κρήτη και η σκέψη του να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το θρυλικό πρόσωπο του Χόλιγουντ και ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του παγκόσμιου κινηματογράφου, διατηρούσε μια ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα, και ειδικότερα με την Κρήτη. Είχε βρεθεί στο Ηράκλειο πριν από πολλά χρόνια, όπου πέρασε αρκετούς μήνες μαζί με την οικογένειά του.

Η ζεστασιά και η φιλοξενία των Κρητικών τον άγγιξαν βαθιά και του έμειναν αξέχαστες.

Όπως είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Γιάννη Ζουμπουλάκη για την εφημερίδα «Το Βήμα», ένα από τα ταξίδια που τον σημάδεψαν περισσότερο στη ζωή του ήταν εκείνο στην Κρήτη το 1967. Οι εμπειρίες που έζησε στην Ελλάδα τον συνόδευαν για πάντα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά και τη σκέψη του.

«Το 1967 πήρα την οικογένειά μου και επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο, τη Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης», είπε αρχικά ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και στη συνέχεια ανέφερε ότι προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να ζήσουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ένδειξη του πόσο βαθιά τον στιγμάτισαν εκείνα τα ταξίδια.

«Λατρεύω την Ελλάδα και τους Έλληνες», είχε πει ο ηθοποιός, παραγωγός και ιδρυτής του φεστιβάλ Sundance. «Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Προτού ακόμη γίνω ηθοποιός. Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, δεν ήμουν και τόσο καλός μαθητής. Βαριόμουν. Το βλέμμα μου, οι σκέψεις μου, η φαντασία μου ήταν διαρκώς έξω από το παράθυρο» είχε συμπληρώσει.

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει ότι αγάπησε πολύ την Κρήτη από αυτά που είχε διαβάσει και θέλησε να την επισκεφθεί. Μάλιστα, ξεκίνησε χαιρετώντας στα ελληνικά: «Τι κάνεις;» ρώτησε τον δημοσιογράφο και συνέχισε: «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού. Ζήσαμε περίπου πέντε μήνες στο Ηράκλειο», ανέφερε, προσθέτοντας με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».

Ο ηθοποιός μάλλον είχε μάθει πλέον και κάποιες ελληνικές λέξεις, ενώ όταν έμαθε για τα Μάταλα, το χωριό με τις φυσικές σπηλιές όπου κάποιοι έμεναν για καιρό, αποφάσισε να τα επισκεφθεί για να δει αν θα μπορούσαν ως οικογένεια να μείνουν σε κάποια από αυτές.