Ο Πορτογάλος καλλιτέχνης Jorge Charrua έρχεται στην Πάτρα γι το AtWalk 10

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη Jorge Charrua, ο οποίος θα ξεκινήσει τη δημιουργία της τοιχογραφίας του στις 21 Σεπτεμβρίου, στην οδό Κορίνθου 467, στο πλαίσιο του ArtWalk 10 | Mind the Street Art.

Ο Jorge Charrua ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2004 μέσα από τη graffiti σκηνή και σύντομα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης αστικής τέχνης στην Πορτογαλία. Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Λισαβόνας, έχει παρουσιάσει έργα του σε πολυάριθμες ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, όπως οι REMINISCE (2022, Espaço Exibicionista) και OUTER HEAVEN (2018, Crack Kids, Lisbon), ενώ πρόσφατα συμμετείχε στην έκθεση Between Two Waters (2024, Underdogs Gallery, Lisbon).

Η δουλειά του ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στη δύναμη της κλασικής ζωγραφικής και στη φρεσκάδα των σύγχρονων θεμάτων. Με κυρίαρχο στοιχείο την ανθρώπινη φιγούρα, δημιουργεί έναν οπτικό διάλογο γεμάτο συμβολισμούς, νοσταλγία και ενδυνάμωση, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν.

Έχοντας συμμετάσχει σε σπουδαία φεστιβάλ street art σε όλη την Ευρώπη, από το Iminente Festival και το Leiria Public Art Festival, μέχρι τα διεθνή Muro Crítico, Writers Block και All Caps Rotterdam, ο Jorge Charrua φέρνει στην Πάτρα τη δική του καλλιτεχνική γλώσσα, που επιδιώκει να ενώσει γενιές και να θέσει ερωτήματα για το σήμερα και το διαχρονικό.

Με τη νέα του τοιχογραφία στο ArtWalk 10, ο Charrua υπόσχεται να μετατρέψει έναν ακόμα τοίχο της Πάτρας σε ένα έργο τέχνης που θα μας προσκαλεί να στοχαστούμε, να εμπνευστούμε και να νιώσουμε τη δύναμη της δημόσιας τέχνης.