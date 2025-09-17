Η αστυνομία επικοινώνησε με τη σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την αναφορά της για απειλές

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με τη σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, μετά την αναφορά της για απειλές κατά της οικογένειάς της.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως μπορεί να καταγγείλει ό,τι συνέβη στη ΓΑΔΑ.

Η Μαράια πριν λίγες ώρες γνωστοποίησε ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Όπως έγραψε σε story της, «οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο απογοητεύουν! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές, ΤΕΛΟΣ!!».