Άννα Βίσση: Πόσα έβγαλε από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και η 911!

Μεγαλειώδεις ήταν οι συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Το ιστορικό στάδιο γέμισε δύο βράδια στη σειρά με χιλιάδες θαυμαστές, καθώς περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν εκεί για να την απολαύσουν ζωντανά.

Τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τα μεσαίας κατηγορίας να κυριαρχούν, και τα συνολικά έσοδα υπολογίζεται ότι άγγιξαν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ!. Μετά την αφαίρεση των εξόδων παραγωγής, που ανήλθαν περίπου στις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο. Έτσι, η σπουδαία καλλιτέχνιδα κατάφερε να ενώσει την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη σχέση της με το κοινό.

Η σταρ, εκτός από τη μουσική, είναι γνωστή και για την αγάπη της στην αυτοκίνηση. Στα πάθη της συγκαταλέγονται τα σπορ αυτοκίνητα και ιδιαίτερα η Porsche, με τελευταία της απόκτηση μια 911 Turbo το 2023, σύμφωνα με το newsauto.gr

Η Porsche 911 Turbo αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο και για δεκαετίες έχει συνδεθεί με την κορυφαία οδηγική εμπειρία. Η τελευταία γενιά, η 992, στην έκδοση Turbo του 2023 διαθέτει κινητήρα 3,8 λίτρων, εξακύλινδρο, επίπεδο (boxer) με διπλό τούρμπο. Η ισχύς του φτάνει τους 580 ίππους στην «απλή» Turbo και ξεπερνά τους 650 ίππους στην Turbo S. Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου PDK οκτώ σχέσεων, ενώ η τετρακίνηση είναι στάνταρ για να διαχειρίζεται σωστά την εκρηκτική δύναμη.

Σε επίπεδο επιδόσεων, η 911 Turbo επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,8 δευτερόλεπτα, ταχύτητα που την κατατάσσει δίπλα σε hypercars πολλαπλάσιας τιμής. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 320 χλμ./ώρα, με το αυτοκίνητο να παραμένει σταθερό και απόλυτα ελεγχόμενο χάρη στην αεροδυναμική του, την ενεργή ανάρτηση και τα εξελιγμένα συστήματα ελέγχου.