Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο

Αστείρευτη ενέργεια, αναλλοίωτη φωνή και ένα βράδυ γεμάτο έντονες στιγμές στο Παναθηναϊκό Στάδιο που σήμερα είναι και πάλι sold out

«Εγώ ρε παιδιά είμαι η Αννα Βίσση και σας αγαπάω πολύ» ακούγεται από το μικρόφωνο λίγο πριν ηχήσει το χαρακτηριστικό «και δεν χτυπάει το τηλέφωνο» από την μαγευτική της φωνή. Χθες βράδυ η απόλυτη Ελληνίδα σταρ τραγούδησε τις μεγάλες της επιτυχίες ξεσηκώνοντας το κοινό στο Καλλιμάρμαρο, μερικές ώρες πριν το γεμίσει ξανά απόψε μιας και το κοινό της δεν «αποδεχόταν» μια και μόνο νύχτα φέτος. Εντυπωσιακές εμφανίσεις, αστείρευτη ενέργεια, αναλλοίωτη φωνή και ένα βράδυ που κανείς δεν θα μπορούσε να φύγει δυσαρεστημένος από το κέντρο της Αθήνας, ακόμα κι αν... ταλαιπωρήθηκε στις ουρές εισόδου και εξόδου του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η Άννα Βίσση μετά από τόσα χρόνια στο προσκήνιο έχει καταφέρει ακόμα και το 2025 να έχει όχι μόνο φανατικό κοινό, αλλά και να ακούγεται με κάποιο τρόπο όλο το χειμώνα σε κάθε νυχτερινό μαγαζί της πρωτεύουσας.

Ακόμα κι αν δεν ήξερε κάποιος ότι η ερμηνεύτρια από την Κύπρο, είχε μια τεράστια συναυλία χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, τα βίντεο των εμφανίσεών της έχουν πλημμυρίσει τα social media. Ετσι, δύσκολα θα βρεθεί κανείς που κάνοντας «βόλτα» το πρωί της Κυριακής σε Facebook, Instagram, Twitter, TikTok δεν θα σταθεί έστω και λίγο για να δει τι συνέβη χθες στο κέντρο της Αθήνας. Τα πιο εντυπωσιακά βίντεο από την χθεσινή συναυλία είναι φυσικά εκείνα που φιλοξενούν πλάνα από drone και απλώνονται στην οθόνη οι γεμάτες εξέδρες του Καλλιμάρμαρου, η σκηνή που εκτείνεται από άκρη σε άκρη και το κοινό που τραγουδά κάθε στίχο μαζί με την Άννα Βίσση.

Η εκκίνηση της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή καθώς προβλήθηκε ένα βίντεο στο οποίο η Άννα Βίσση «αναδύεται» από μια ολόχρυση μορφή και στη συνέχεια προβάλλονται στιγμές από την καριέρα της:

Μέρος των εσόδων από τη μεγαλειώδη συναυλία θα διατεθεί για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ. Άλλωστε η Άννα Βίσση είναι Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ και βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο στηρίζοντας και εκείνη τον Σύλλογο που προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία, με ιδρύτρια την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και Πρόεδρο την κόρη της Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία συνεχίζει με όραμα και ευθύνη να στέκεται στο πλευρό των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη. Το παρών στο Καλλιμάρμαρο έδωσαν χιλιάδες φίλοι και υποστηρικτές του Σωματείου στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου. Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.