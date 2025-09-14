Μελέτης Ηλίας: «Όταν ήταν μικρή η κόρη μας είχαμε άπειρους καβγάδες με τη σύζυγό μου, μετά ζητήσαμε βοήθεια»

Στην απόφαση να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό σύμβουλο σχέσεων αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γάμος του, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, οι έντονοι καβγάδες και η πίεση της καθημερινότητας έθεσαν σε δοκιμασία τη σχέση του με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά. Παρότι, όπως παραδέχτηκε, η αναζήτηση βοήθειας θεωρείται ακόμη ταμπού για πολλούς, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το βήμα προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του.

Μετά τη γέννηση και του γιου τους, οι δυο τους είδαν σταδιακή βελτίωση στην επικοινωνία και τη συνύπαρξή τους, κάτι που ο Μελέτης Ηλίας απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή του ειδικού.

«Η στήριξη από έναν ειδικό είναι πολύτιμη, ακόμη κι αν οδηγήσει τελικά σε χωρισμό», σημείωσε, τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο ένα ήρεμο διαζύγιο από μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και τοξικότητα.

