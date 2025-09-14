Μελέτης Ηλίας: «Όταν ήταν μικρή η κόρη μας είχαμε άπειρους καβγάδες με τη σύζυγό μου, μετά ζητήσαμε βοήθεια»

Η συνέντευξη του ηθοποιού
Στην απόφαση να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό σύμβουλο σχέσεων αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γάμος του, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους.
Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, οι έντονοι καβγάδες και η πίεση της καθημερινότητας έθεσαν σε δοκιμασία τη σχέση του με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά. Παρότι, όπως παραδέχτηκε, η αναζήτηση βοήθειας θεωρείται ακόμη ταμπού για πολλούς, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το βήμα προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του.
Μετά τη γέννηση και του γιου τους, οι δυο τους είδαν σταδιακή βελτίωση στην επικοινωνία και τη συνύπαρξή τους, κάτι που ο Μελέτης Ηλίας απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή του ειδικού.
«Η στήριξη από έναν ειδικό είναι πολύτιμη, ακόμη κι αν οδηγήσει τελικά σε χωρισμό», σημείωσε, τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο ένα ήρεμο διαζύγιο από μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και τοξικότητα.
Όπως είπε ο ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες»: «Μας πήρε η μπάλα της καθημερινότητας με θέματα και προβλήματα δικά μας και των παιδιών, αλλά αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα, δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το είναι ταμπού θα βγεις τρομερά κερδισμένος, γιατί στην ουσία ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά, θα σου πει αυτό που πρέπει να ακούσεις. Ακόμα και με τον κίνδυνο να σου δώσει τόσο κατάματα το πρόβλημα, που να πρέπει να πάρει μια δραστική λύση, ακόμα και να χωρίσεις. Είναι προτιμότερο ένα διαζύγιο από μία τοξική καθημερινότητα. Όταν ήταν μικρή η κόρη μας, με τη σύζυγό μου είχαμε άπειρους καυγάδες. Όταν γεννήθηκε ο γιος μας τους μετριάσαμε γιατί ζητήσαμε βοήθεια. Τώρα πια είμαστε σε μία φάση, που ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από το χιούμορ».
