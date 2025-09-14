Φαντασμαγορική βραδιά με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για να απολαύσουν από κοντά την Άννα Βίσση σε μια μοναδική μουσική βραδιά.

Η «απόλυτη σταρ» ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, ανοίγοντας το πρόγραμμα με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που», δίνοντας αμέσως τον τόνο για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ενέργεια.

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» είπε συγκινημένη η Άννα Βίσση, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας: