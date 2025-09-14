Φαντασμαγορική βραδιά με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Αποθέωση από χιλιάδες θεατές
Χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για να απολαύσουν από κοντά την Άννα Βίσση σε μια μοναδική μουσική βραδιά.
Η «απόλυτη σταρ» ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, ανοίγοντας το πρόγραμμα με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που», δίνοντας αμέσως τον τόνο για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ενέργεια.
«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» είπε συγκινημένη η Άννα Βίσση, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.
Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:
Ένα χρόνο μετά τη sold out εμφάνισή της μπροστά σε περισσότερους από 60.000 θεατές, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο ξεχωριστές συναυλίες, το Σάββατο και την Κυριακή (14/9).
Αξιοσημείωτο είναι πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», προσδίδοντας και φιλανθρωπικό χαρακτήρα στη μουσική αυτή γιορτή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις ουρές λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου:
Σημειώνεται ότι το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
