Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

Χιλιάδες κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο Καλλιμάρμαρο για να απολαύσει την Αννα Βίσση που δίνει την πρώτη από τις δυο συναυλίες που έχει προγραμματίσει.

Το Καλλιμάρμαρο είναι κατάμεστο με την Άννα Βίσση να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της και είπε στους θαυμαστές της πως «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο.

Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Εντυπωσιακή ήταν και η έναρξη της συναυλίας με την αγαπημένη τραγουδίστρια να ακούγεται να λέει «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο».

Στις οθόνες εμφανίστηκε και ο Νίκος Καρβέλας ο οποίος ακούγεται να λέει για ένα τραγούδι που της έγραψε.