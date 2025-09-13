Με Dolce & Gabbana στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση – Sold out η μεγάλη συναυλία

Με Dolce & Gabbana haute couture θα εμφανιστεί απόψε στο Καλλιμάρμαρο η Αννα Βίσση , τα εισιτήρια της οποίας είναι εδώ και πολύ καιρό sold out.

To ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο γνώρισε την Ελληνίδα σταρ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής βάπτισης του Ιωάννη Κούστα junior στην Ιταλία, έμαθε τι εστί Άννα Βίσση στην Ελλάδα και δέχτηκαν με χαρά να τη φιλοξενήσουν στο ατελιέ τους και να την ντύσουν.

Πρόκειται για δύο εξαιρετικά look – πάντα στο style τους - που θα φορέσει η δημοφιλής τραγουδίστρια και στη δεύτερη συναυλία, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Δεν αποκλείεται μάλιστα οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana να παρακολουθήσουν τη συναυλία από κάποια VVP κερκίδα έστω κι αν έχουν βάλει όρο ότι δεν θέλουν δημοσιότητα και παπαράτσι - φωτογραφίες.

Μένει να δούμε αν τελικά θα προλάβουν τις υποχρεώσεις τους, θα μπουν σε ιδιωτική πτήση και θα απολαύσουν κι αυτοί την Ελληνίδα Μαντόνα, όπως την αποκαλούν.