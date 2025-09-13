Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Με Dolce & Gabbana στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση – Sold out η μεγάλη συναυλία

Με Dolce & Gabbana στο Καλλιμάρμαρο ...

Οι διάσημοι σχεδιαστές θα ντύσουν την Ελληνίδα τραγουδίστρια

Με Dolce & Gabbana haute couture θα εμφανιστεί απόψε στο Καλλιμάρμαρο η Αννα Βίσση , τα εισιτήρια της οποίας είναι εδώ και πολύ καιρό sold out.

To ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο γνώρισε την Ελληνίδα σταρ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής βάπτισης του Ιωάννη Κούστα junior στην Ιταλία, έμαθε τι εστί Άννα Βίσση στην Ελλάδα και δέχτηκαν με χαρά να τη φιλοξενήσουν στο ατελιέ τους και να την ντύσουν.

Πρόκειται για δύο εξαιρετικά look – πάντα στο style τους - που θα φορέσει η δημοφιλής τραγουδίστρια και στη δεύτερη συναυλία, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Δεν αποκλείεται μάλιστα οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana να παρακολουθήσουν τη συναυλία από κάποια VVP κερκίδα έστω κι αν έχουν βάλει όρο ότι δεν θέλουν δημοσιότητα και παπαράτσι - φωτογραφίες.

Μένει να δούμε αν τελικά θα προλάβουν τις υποχρεώσεις τους, θα μπουν σε ιδιωτική πτήση και θα απολαύσουν κι αυτοί την Ελληνίδα Μαντόνα, όπως την αποκαλούν.

Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο

Η τραγουδίστρια θα ανέβει απόψε στη σκηνή του σταδίου για να τραγουδήσει παλιές και νέες επιτυχίες, μπροστά στους χιλιάδες φανς της. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Ήδη, εκατοντάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στις εισόδους τους σταδίου, λίγο πριν τις 17.00 όπου άνοιξαν οι πύλες. Η ώρα έναρξης της συναυλίας είναι στις 21:00.

*φωτογραφίες protothema

