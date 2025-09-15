Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αναβλήθηκε η δίκη κατά του Γιάννη Μάλαμα

Αναβλήθηκε η δίκη κατά του Γιάννη Μάλαμα

Για την ερχόμενη Πέμπτη αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα για το επεισόδιο με τον αστυνομικό στο Μοναστηράκι

Για τις 18 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη κατά του Γιάννη Μάλαμα ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε με οδηγό ταξί και οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο Γιάννη Μάλαμας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρα ενώπιον του αυτόφωρου Μονομελούς για να δικαστεί γιατί φέρεται να στράφηκε κατά αστυνομικών.

Σε βάρος του γιου του τραγουδοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή.

Ειδήσεις Τώρα

Νέο ρεκόρ thebest: Στη θέση 25 στη χώρα, σταθερά πρώτο στην περιφέρεια

Πάτρα: «Προσοχή, έχει μπλόκο»- Οι προειδοποιήσεις μέσω Google Maps και οι κίνδυνοι- Τι λένε οι αστυνομικοί

Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σωκράτης Μάλαμας

Ειδήσεις