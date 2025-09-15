Για τις 18 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη κατά του Γιάννη Μάλαμα ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε με οδηγό ταξί και οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο Γιάννη Μάλαμας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρα ενώπιον του αυτόφωρου Μονομελούς για να δικαστεί γιατί φέρεται να στράφηκε κατά αστυνομικών.

Σε βάρος του γιου του τραγουδοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή.