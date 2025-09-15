Πολύεδρο: Παρουσιάζονται τα βιβλία «Ο πυρήνας μέσα μου» και «Σκάλωμα» του Δημήτρη Στατήρη

Παρουσιάζονται στο Πολύεδρο, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, τα βιβλία του Δημήτρη Στατήρη «Ο πυρήνας μέσα μου» και «Σκάλωμα», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών και τις εκδόσεις Γκοβόστη.

Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει η Χαρά Αντωνοπούλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Περιοχής Πατρών.

Για τα βιβλία θα μιλήσουν η Ιωάννα Γιαννάκη, Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος του Σ.Φ.Π.Π. και η Νίκη Μισαηλίδη, Φιλόλογος –συγγραφέας, MSc στη Δημ. Γραφή

Αποσπάσματα θα διαβάσει η συγγραφέας Σοφία Ελευθερίου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα.