Από την Πέμπτη 18-9 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Έρωτας στη Βαρκελώνη"

Το αισθηματικό φιλμ με τίτο "Έρωτας στη Βαρκελώνη-My Friend Eva" θα αρχίσει να παίζεται από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στους Ελληνικούς κινηματογράφους και σύντομα αποκλειστικά στο Cinobo.com.

Ο σκηνοθέτης των «Τρούμαν» και «Γείτονες από Πάνω», Σεσκ Γκέι, επιστρέφει με μια ειλικρινή ρομαντική κομεντί που μιλά για τις συχνά αβάσταχτες δεσμεύσεις του γάμου, την ανθρώπινη ανάγκη της απόδρασης και την διαπίστωση πως «δεν υπάρχει θεραπεία για τον έρωτα» όπως λέει και ο Λέοναρντ Κοέν.

Σύνοψη

Η Εύα, παντρεμένη με παιδιά, ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Θα βρει ξανά την αγάπη;

Ο Cesc Gay (Francesc Gay Puig), γεννημένος το 1967 στη Βαρκελώνη, είναι Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, γνωστός για το διακριτικό του ύφος που συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα και ειρωνεία. Σπούδασε κινηματογράφο στη Βαρκελώνη και στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του με το Hotel Room (1998), ενώ απέσπασε διεθνή αναγνώριση με το Krámpack (2000). Έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως En la ciudad (2003), Ficción (2006), Una pistola en cada mano (2012), την πολυβραβευμένη Truman (2015), την κωμωδία Sentimental (2020) και πιο πρόσφατα τη Mi amiga Eva (2025). Παράλληλα, υπέγραψε τη θεατρική επιτυχία Els veïns de dalt και τη σειρά Félix (2018). Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία όπως τα Goya και Gaudí, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ισπανικού σινεμά.

Συντελεστές ταινίας

Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκέι

Με τους: Νόρα Νάβας, Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα, Χουάν Ντιέγκο Μπότο

Χώρα: Ισπανία

Γλώσσα: Ισπανικά, Καταλανικά

Είδος: Αισθηματικό, Κωμωδία

Έτος: 2025

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Όπως προείαπμε, η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται από 18 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους και σύντομα αποκλειστικά στο Cinobo.com.

Ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ