Το σπιράλ σε σχολεία της Πάτρας για τον αγιασμό

Σε πολλά σχολεία της Πάτρας βρέθηκαν την Πέμπτη άνθρωποι του σπιράλ, συμμετέχοντας με διάφορους ρόλους στις εκδηλώσεις του παραδοσιακού αγιασμού.

Τόσο ο επικεφαλής (και εκπαιδευτικός) Πέτρος Ψωμάς όσο και άλλα στελέχη της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης παραβρέθηκαν στις τελετές, ευχήθηκαν «καλή σχολική χρονιά» σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και «καλή πρόοδο» στους μαθητές όλων των βαθμίδων.

"Στους σύντομους χαιρετισμούς τους -όπου υπήρξαν- τα μέλη του σπιράλ επέλεξαν να περιοριστούν σε ουσιαστικές ευχές, συμπεριέλαβαν μόνο θετικά μηνύματα στις αναφορές τους, απέφυγαν λέξεις και φράσεις φορτισμένες αρνητικά καθώς και κάθε είδους πολιτικά μηνύματα. Οι σχολικοί χώροι δεν προσφέρονται για πολιτική προπαγάνδα, οι μαθητές δεν πρέπει να αποτελούν κοινό-στόχο για ιδεολογικό προσηλυτισμό, η δε εναρκτήρια μέρα της σχολικής χρονιάς δεν προσφέρεται για καμιάς μορφής εκμετάλλευση.

Ο Πέτρος Ψωμάς παραβρέθηκε στους αγιασμούς στα εξής σχολεία: Ρούφειο Δημοτικό, Πρότυπο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ Παραλίας, 9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και 3ο Εσπερινό ΓΕΛ. Μεταξύ πολλών άλλων εκπροσώπων του σπιράλ, ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος επισκέφτηκε το Δημοτικό Κάτω Καστριτσίου, ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Στανίτσας το 1ο Δημοτικό Οβρυάς, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Μαρία Γούβη το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών.

Στις συναντήσεις τους με διευθυντές, καθηγητές, δασκάλους και γονείς, οι άνθρωποι του σπιράλ συζήτησαν ζητήματα κτιριακών υποδομών που εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κατέγραψαν επίσης αιτήματα και ελλείψεις και ανέλαβαν να μεταφέρουν την συνολική εικόνα και τα επιμέρους θέματα στην Ομάδα Εργασίας #Παιδεία της παράταξης, η οποία παρακολουθεί στενά το κτηριακό θέμα των σχολείων του Δήμου Πατρέων -που αποτελεί άλλωστε αποκλειστική αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, σε ότι αφορά τα σχολεία της πόλης" αναφέρει η ανακοίνωση του σπιράλ.