Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: «Θέρος έρος» στην Ιχθυόσκαλα μπροστά σ’ ένα πολυπληθές και θερμό κοινό

Μία μουσικοθεατρική παράσταση, βασισμένη στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025, στον «Πολυχώρο Πολιτισμού» της Ιχθυόσκαλας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και μπροστά σ’ ένα πολυπληθές και θερμό κοινό.

Το έργο ανέβηκε σε σκηνοθεσία, αφήγηση και προσαρμογή κειμένου, Διονύση Βούλτσου, μουσική επιμέλεια/ κανονάκι Ελευθερία Δαουλτζή, κρουστά Νικολία Κούκιου, στο τραγούδι η Ελένη Γκίκα. Τεχνικός παράστασης: Νίκος Τσαμαντάνης, Σχεδιασμός αφίσας: Νικολέτα Κόζη.

Το «θέρος έρος» ή άλλως, «το ειδύλλιον της Πρωτομαγιάς», ανήκει στην χορεία των «ερωτικών» του διηγημάτων. Η μελέτη του «ερωτικού» Παπαδιαμάντη αίρει ερωτήματα σε σχέση με την αυτοβιογραφική πτυχή των παθιασμένων και πολλές φορές στο όριο, αισθησιακών κειμένων του πεζογράφου.

Εκατόν δεκατέσσερα (114) χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Παπαδιαμάντης εξακολουθεί να είναι μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ένας από τους κορυφαίους διηγηματογράφους μας. Ποιο όμως, σύστημα χρησιμοποιεί στα διηγήματα του για να μιλήσει; Πολλοί μελετητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν ακόμη και σήμερα τη λογοτεχνική του δυναμική κι εν τέλει, αυτό καταδηλώνει τη σημαντικότητα του έργου του.