Πάτρα: Συνεχίζονται οι προβολές του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου με το «Junkyard Dog»

Με την προβολή της ταινίας «Junkyard Dog» (Το Κοπρόσκυλο), συνεχίστηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025 στο προαύλιο του νέου Δημαρχείου της Πάτρας, στην οδό Μαιζώνος και Γκότση η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η ταινία είναι μια γαλλική δραματική ταινία του 2023 από τον σκηνοθέτη Jean-Baptiste Durand, η οποία αφορά στη μοναξιά, τον έρωτα και την αρρενωπότητα σε ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια τριάδα νέων – τον Dog, τον Mirales και την Elsa – καθώς εξερευνά τη δυναμική της φιλίας και του έρωτα σε ένα καλοκαίρι που ανατρέπει τη ζωή τους

Η ταινία θα προβληθεί απόψε Πέμπτη 11-9 στις 9.30 στο χώρο της Πλαζ και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην Αγυιά (Αθηνών 109, στην πλατεία πίσω από το παλιό εργοστάσιο ΜΑΜΟΣ).

Σκηνοθεσία: Jean-Baptiste Durand.

Πρωταγωνιστούν: Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan.