Πάτρα: "Θέρος έρος" στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Ιχθυόσκαλας

Την Τρίτη 9-9-2025 στις 21.15 στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας - Σε σκηνοθεσία του Διονύση Βούλτσου
Μία μουσικοθεατρική παράσταση, βασισμένη στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, παρουσιάζει στις 9.15 το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025, στον «Πολυχώρο Πολιτισμού» της Ιχθυόσκαλας, το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας.
Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία, αφήγηση και προσαρμογή κειμένου, του Διονύση Βούλτσου. Μουσική επιμέλεια/ κανονάκι Ελευθερία Δαουλτζή, κρουστά Νικολία Κούκιου. Στο τραγούδι η Ελένη Γκίκα.
Το «θέρος έρος» ή άλλως, «το ειδύλλιον της Πρωτομαγιάς», ανήκει στην χορεία των «ερωτικών» του διηγημάτων. Η μελέτη του «ερωτικού» Παπαδιαμάντη αίρει ερωτήματα σε σχέση με την αυτοβιογραφική πτυχή των παθιασμένων και πολλές φορές στο όριο, αισθησιακών κειμένων του πεζογράφου.
Εκατόν δεκατέσσερα (114) χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης εξακολουθεί να είναι μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ένας από τους κορυφαίους διηγηματογράφους μας. Ποιο όμως, σύστημα χρησιμοποιεί στα διηγήματα του για να μιλήσει; Πολλοί μελετητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν ακόμη και σήμερα τη λογοτεχνική του δυναμική κι εν τέλει, αυτό καταδηλώνει τη σημαντικότητα του έργου του.
Η γραφή του Παπαδιαμάντη, ιδιότυπη και πρωτότυπη, εκτείνεται σε δύο, κυρίως, πεδία: Στο ρεαλιστικό, οπότε γίνεται άριστος ηθογράφος και στο ποιητικό, οπότε γίνεται ψυχογράφος και αναζητά την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Οι ρεαλιστικοί τόνοι εναλλάσσονται με τις ποιητικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και μαζί με τους συμβολισμούς και τις αλληγορίες, που η εκκλησιαστική παιδεία του κοσμοκαλόγερου φέρνει στο προσκήνιο, χτίζουν το θαυμαστό μωσαϊκό του Παπαδιαμαντικού κόσμου.
Το «θέρος έρος» είναι μία αποθεωτική καταγραφή της ιεροτελεστίας της Άνοιξης. Η Ματή, η ηρωίδα του διηγήματος, εκπάγλου καλλονής, λες και ζωντάνεψε ο πίνακας του Μποτιτσέλλι, αντιπροσωπεύει την ίδια τη Ζωή, στην πλέον αξιέραστη εκδοχή της. Την κόρη διεκδικούν δύο νέοι άνδρες, που αντιπροσωπεύουν, ο καθένας, άλλες κατά προτεραιότητα δυνάμεις της φύσης. Ο Αγρίμης, εν είδει Πανός, εκφράζει την ακατάλυτη ζωική ορμή και το ακατέργαστο πάθος. Ο Κωστής με τη σειρά του, είναι ο ενσυναίσθητος ποιητικός νους, που πολιορκεί, πρωτευόντως, την καρδιά της μούσας του. Η συμπλοκή των δύο αντεραστώνσυμβολίζει την αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο άλογο και το έλλογο, ανάμεσα στο ένστικτο και τη συνείδηση. Ποιος επικρατεί; Ούτως ή άλλως, ο Έρωτας!
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Προσαρμογή κειμένου / σκηνοθεσία / αφήγηση: Διονύσης Βούλτσος, Επιμέλεια μουσικής / κανονάκι: Ελευθερία Δαουλτζή, Τραγούδι: Ελένη Γκίκα, Κρουστά: Νικολία Κούκιου, Τεχνικός παράστασης: Νίκος Τσαμαντάνης, Σχεδιασμός αφίσας: Νικολέτα Κόζη.
Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.
