Δακρυσμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου»

Η Εθνική κατέκτησε επιτέλους ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, το χάλκινο εναντίον της Φινλανδία στον μικρό τελικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε όλη τη διοργάνωση αλλά και σήμερα οδήγησε την Εθνική στο μετάλλιο.

Ο ηγέτης της ομάδας ήταν συγκινημένος στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα.

Όσα δήλωσε ο Γιάννης μετά την ιστορική αναμέτρηση:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα!

Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».