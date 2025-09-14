Ελλάδα – Φινλανδία: Η Γαλανόλευκη στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025

17.53 Κυριαρχική εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδας στο α' ημίχρονο του μικρού τελικού του eurobasket 2025 απέναντι στη Φιλανδία. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 48-34

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Giannis is a great passer.<a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EuroBasket</a> <a href="https://t.co/jqqxcO0lGz">pic.twitter.com/jqqxcO0lGz</a></p>— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) <a href="https://twitter.com/EuroBasket/status/1967232811380748720?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote>

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται σήμερα (14/9, 17:00) στη μάχη του μικρού τελικού του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας τη Φινλανδία, με στόχο να κλείσει τη διοργάνωση με ένα μετάλλιο στις αποσκευές της.

Μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό, το όνειρο της επιστροφής σε τελικό έπειτα από 20 χρόνια μπορεί να χάθηκε, ωστόσο η Γαλανόλευκη έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να βρεθεί ξανά στο βάθρο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη καλείται να αφήσει πίσω της την απογοήτευση και να βγάλει στο παρκέ τον καλύτερο εαυτό της.

Το χάλκινο μετάλλιο, που πριν από την έναρξη του τουρνουά θα θεωρούνταν επιτυχία, αποτελεί πλέον μονόδρομο για να επιβεβαιωθεί η εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε η Εθνική σε Κύπρο και Λετονία.

Ο δρόμος μέχρι εδώ δεν ήταν εύκολος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Ελλάδα είχε αποχαιρετήσει τη διοργάνωση στον προημιτελικό απέναντι στη Γερμανία (76-63), με τη «ζώνη των μεταλλίων» να παραμένει άπιαστο όνειρο για 16 ολόκληρα χρόνια.

Σήμερα, όμως, η Γαλανόλευκη έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτή την «κατάρα» και να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της.

Το τζάμπολ του μικρού τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με τους Έλληνες φιλάθλους να ελπίζουν ότι η ομάδα θα καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα πολυπόθητο μετάλλιο.

Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση έξω από το ξενοδοχείο

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ αποθεώθηκε από τον κόσμο λίγο πριν το τζάμπολ του μικρού τελικού του Eurobasket. Παρά την ήττα και την κακή εμφάνιση στον ημιτελικό με την Τουρκία την περασμένη Παρασκευή, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και τους αθλητές του