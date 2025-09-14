Ελλάδα - Φινλανδία: Μάχη με φόντο το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Eurobasket και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, έχει όμως την ευκαιρία να επιστρέψει στα μετάλλια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, αντιμετωπίζοντας τη δυνατή ομάδα της Φινλανδίας (14/09/25, 17:00).

Οι διεθνείς θα δώσουν απόψε (14/09/25, 15:00) τη δική τους “μάχη” για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου — το πρώτο από το 2009 για την “επίσημη αγαπημένη”. Το παιχνίδι αναμένεται απαιτητικό, καθώς η Φινλανδία διαθέτει μια ταχύτατη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λάουρι Μάρκανεν ετοιμάζονται να δώσουν σκληρή “μάχη” για να κατακτήσουν το πρώτο τους μετάλλιο με τις εθνικές τους ομάδες, μετά από μια λαμπρή πορεία στο NBA. Ο “Greek Freak” έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ και οι δύο αποτελούν τους κορυφαίους σκόρερ των ομάδων τους στο φετινό Eurobasket. Η προσωπική τους απόδοση ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του αγώνα για την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, κομβική μπορεί να αποδειχθεί και η συνεισφορά των υπολοίπων παικτών, με την Εθνική Ελλάδας να διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία και παραστάσεις από υψηλού επιπέδου αγώνες. Όλα θα κριθούν στο παρκέ, με τη “γαλανόλευκη” να διεκδικεί με πάθος μια νέα επιτυχία και την επιστροφή στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η πορεία της Ελλάδας προς τον μικρό τελικό

Φάση Ομίλων:

Ελλάδα – Ιταλία: 75-66

Κύπρος – Ελλάδα: 69-96

Γεωργία – Ελλάδα: 53-94

Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 77-80

Ισπανία – Ελλάδα: 86-90

Νοκ άουτ:

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Η πορεία της Φινλανδίας προς τον μικρό τελικό

Όμιλος:

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

Μαυρόβούνιο – Φινλανδία 65-83

Φινλανδία – Λινθουανία 78-81

Φινλανδία – Γερμανία 61-91

Νοκ άουτ:

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Φινλανδία – Γεωργία 93-79

Γερμανία – Φινλανδία 98-86