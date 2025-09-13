Ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα καλό ζέσταμα ενόψει του μεγάλου τελικού της Δευτέρας
Την πρόκριση του στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανούηλ Καραλής είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση ενός μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο φαβορί για το χρυσό, πίσω από τον ασυναγώνιστο μέχρι στιγμής Μόντο Ντουπλάντις.
Όπως ήταν φυσικό, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε… περίπατο στον προκριματικό του αγωνίσματος. Πέρασε με άνεση τόσο τα 5.55 όσο και τα 5.75, εξασφαλίζοντας την πρόκριση χωρίς καν να ιδρώσει.
Μαζί του στον τελικό το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9/2025) θα βρίσκονται όλοι οι σπουδαίοι αθλητές του επί κοντώ, όπως ο Μόντο Ντουπλάντις, ο Κέρτις Μάρσαλ και ο Σαμ Κέντρικς.
Στο 5.40μ έμεινε ο Γιάννης Ρίζος στο δεύτερο γκρουπ που δεν κατάφερε να βάλει κοντάρι στο 5.55μ και αποκλείστηκε από τον τελικό του επί κοντώ.
