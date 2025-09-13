Ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Την πρόκριση του στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανούηλ Καραλής είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση ενός μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο φαβορί για το χρυσό, πίσω από τον ασυναγώνιστο μέχρι στιγμής Μόντο Ντουπλάντις.

Όπως ήταν φυσικό, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε… περίπατο στον προκριματικό του αγωνίσματος. Πέρασε με άνεση τόσο τα 5.55 όσο και τα 5.75, εξασφαλίζοντας την πρόκριση χωρίς καν να ιδρώσει.