Τόκιο 2025: Συγκλόνισε τερματίζοντας βουρκωμένη η πατρινή Σοφία Αλικανιώτη- ΦΩΤΟ

Το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τόκιο 2025 είναι γεγονός. Η δράση στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε τα ξημερώματα 13/9, και για τις επόμενες εννέα ημέρες ο παγκόσμιος στίβος θα έχει το επίκεντρό του στην πιο πολυπληθή πόλη του κόσμου.

Η πρώτη μέρα είχε κορυφαία στιγμή για τον Αχαϊκό στίβο. Με δάκρυα στα μάτια πέρασε τη γραμμή τερματισμο η πατρινή πρωταθλήτρια Σοφία Αλικανιώτη, που στο ντεμπούτο της στην απόσταση κατέλαβε την 37η θέση (πήγε με τον 48 χρόνο από τις 50 συμμετέχουσες στο Τόκιο) με 3.21.06 (3.09’.21’’.0 το δικό της ατομικό ρεκόρ και Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών).

Η αθλήτρια του πρώην πρωταθλητή του Εσπερου Πάτρας, Ναπολέωντα Κεφαλόπουλου πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να ξανά διεκδικήσει ανάλογη εμπειρία διεκδικώντας στο μέλλον την παρουσία της και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

“Αυτή η διοργάνωση μου άνοιξε την όρεξη για τη συνέχεια. Είμαι πολύ συγκινημένη με τον σημερινό αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Ναπολέωντα Κεφαλόπουλο, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ήταν μεγάλη η απώλεια που δεν ήταν σήμερα εδώ μαζί μου. Ο αγώνας ήταν μια μεγάλη γιορτή, δεν έχω ξανά ζήσει κάτι αντίστοιχο. Γνωρίζαμε και από τις προηγούμενες μέρες, λόγω των συνθηκών, ότι ο στόχος μας δεν ήταν ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Στόχος μας ήταν να τερματίσουμε αξιοπρεπώς και υγιής. Θέλω να διεκδικήσω τη συμμετοχή μου και στο Ευρωπαϊκό του 2026 στις νέες αποστάσεις του αγωνίσματος, ωστόσο μέχτι τότε έχουμε πολύ χρόνο και δουλειά”, είπε η Αλικανιώτη, προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του βάδην της Ολυμπιάδας, πριν ανοίξει τα φτερά της για την Αθήνα.

Νικήτρια της κούρσας ήταν η σπουδαία Ισπανίδα Μαρία Πέρεζ με 2.39.01.

Η ΑΧΑΙΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Από το 1983

Η Αλικανιώτη έγινε μόλις η 8η αθλήτρια της Πάτρας που συμμετέχει στην διοργάνωση από το ξεκίνημά της!

Αναλυτικά η λίστα:

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 7ος στα 10.000μ. το 1987 στη Ρώμη της Ιταλίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 10ος στα 4Χ100μ. το 1993 στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) άκυρος στα 200μ. το 1995 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 5ος στα 200μ. το 1997 στην Αθήνα.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 16oς στα 4Χ100μ. το 1997 στην Αθήνα.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Μαρία Πολύζου (Πανελλήνιος) 12η στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Παναγιώτα Νικολακοπούλου (Έσπερος) 42η στον μαραθώνιο το 1997 στην Αθήνα.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 32oς στα 200μ. το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) άκυρος στα 4Χ00μ. το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Μαρία Πολύζου (Πανελλήνιος) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1999 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 25η στο ύψος το 2007 στην Οζάκα της Ιαπωνίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 13η στο ύψος το 2009 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 20ή στο ύψος το 2013 στη Μόσχα της Ρωσίας.

Αγγελική Μακρή (Ολυμπιάδα) 14η στα 50.000μ. βάδην εκτός σταδίου το 2019 στην Ντόχα του Κατάρ.

Σοφία Αλικανιώτη (Πανναξιακός) 37η στα 35χλμ βάδην το 2025 στο Τόκιο της Ιαπωνίας.