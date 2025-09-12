Ρίγα: Χαμός για την Εθνική - Πάρτι στους δρόμους και αποθέωση στο ξενοδοχείο

Με συνθήματα και παλμό οι Πελαργοί και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, υποδέχθηκαν τους διεθνείς στο ξενοδοχείο και έκαναν… χαμό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Το πάρτι έχει ξεκινήσει, πάντως, από νωρίς στη Ρίγα της Λετονίας.

Οι Έλληνες φίλαθλοι ξεσηκώθηκαν για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με την Τουρκία και το βράδυ της Παρασκευής στη “Riga Arena” αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας, αφού στο γήπεδο θα βρεθούν περισσότεροι από 1.500.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία το βράδυ (21:00) της Παρασκευής (12/9/2025), σ’ έναν ιστορικό ημιτελικό για το Eurobasket, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Τρέλα από τους Έλληνες φιλάθλους κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο!

Οι Πελαργοί είναι όπως πάντα στο πλευρό της Εθνικής και ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία!

Ελλάδα – Τουρκία: Ραντεβού με την ιστορία



Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο.

Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά.

Ελλάδα και Τουρκία έχουν αναμετρηθεί 68 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει το πάνω χέρι με 45 νίκες έναντι 23 της Τουρκίας.

Όλοι οι αγώνες Ελλάδα – Τουρκία

25.06.1936 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 12-49

06.11 1946 Αθήνα Φιλικό 30-34

19.03.1947 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 35-25

17.05.1949 Κάιρο Ευρωμπάσκετ 1949 54-41

11.05.1951 Παρίσι Ευρωμπάσκετ 1951 36-42

10.10.1951 Αλεξάνδρεια Μεσογειακοί 1951 43-37

27.04.1952 Μιλάνο Φιλικό 40-36

17.11.1962 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 55-72

11.09.1963 Αθήνα Βαλκανικό 73-62

18.09.1964 Βουκουρέστι Βαλκανικό 80-69

17.09.1966 Πράγα Φιλικό 64-70

21.12.1966 Σόφια Βαλκανικό 76-62

11.05.1967 Σκόπια Βαλκανικό 81-63

16.09.1967 Τύνιδα Μεσογειακοί 1967 84-87

25.12.1968 Σμύρνη Βαλκανικό 74-99

01.09.1969 Θεσσαλονίκη Βαλκανικό 75-65

22.09.1971 Βιντίν Βαλκανικό 80-89

10.10.1971 Σμύρνη Μεσογειακοί 66-80

26.07.1972 Σαράγεβο Βαλκανικό 87-60

14.05.1973 Σομπατέλι Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1973 84-81

12.09.1973 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 60-64

24.05.1974 Άγκυρα Κύπελλο Εθνών 68-70

05.06.1974 Γλυφάδα Κύπελλο Εθνών 71-55

15.06.1975 Βελιγράδι Ευρωμπάσκετ 1975 64-74

16.05.1977 Ελσίνκι Προκρ.Ευρωμπάσκετ 1977 87-90

18.12.1977 Σκόπια Βαλκανικό 72-63

07.051978 Άγκυρα Βαλκανικό 81-80

19.05.1979 Θεσσαλονίκ Προκρ.Ευρωμπάσκετ 1979 87-77

14.09.1979 Αθήνα Βαλκανικό 92-71

27.09.1979 Σπλιτ Μεσογειακοί 1979 86-73

12.09.1980 Κλουζ Bαλκανικό 62-56

07.05.1981 Κωνσταντινούπολη Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1981 85-84

03.06.1981 Πράγα Ευρωμπάσκετ 1981 72-64

05.12.1981 Σόφια Βαλκανικό 80-93

04.05.1982 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 77-82

25.05.1982 Πόρτο Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1983 75-57

02.09.1983 Τίτοφμπρας Βαλκανικό 74-66

16.09.1983 Καζαμπλάνκα Μεσογειακοί 1983 73-77

16.04.1984 Λε Μαν Προολυμπιακό 1984 83-73

16.05.1985 Βουκουρέστι Βαλκανικό 52-70

15.09.1987 Λαττάκεια Μεσογειακοί 1987 66-77

24.12.1988 Αττάλεια Βαλκανικό 105-114

22.11.1990 Σκόπια Βαλκανικό 78-77

10.07.1991 Θεσσαλονίκη Μεσογειακοί 1991 82-76

12.06.1993 Καστελνό Μεσογειακοί 1993 86-79

29.12.1993 Κατερίνχολμ Διεθνές Τουρνουά 84-79

13.06.1997 Μπάρι Μεσογειακοί 1997 60-51

25.06.1997 Τζιρόνα Ευρωμπάσκετ 1997 74-52

26.08.2000 Βαγιαδολίδ Διεθνές Τουρνουά 61-71

06.09.2003 Μπόρας Ευρωμπάσκετ 2003 75-70

28.06.2005 Αλμερία Μεσογειακοί 69-78

24.08.2006 Χαμαμάτσου Παγκόσμιο 2006 76-69

02.07.2009 Πεσκάρα Μεσογειακοί 2009 82-79

18.09.2009 Κατοβίτσε Ευρωμπάσκετ 2009 76-74

31.08.2010 Άγκυρα Παγκόσμιο 2010 65-76

19.08.2011 Μπάμπεργκ Διεθνές Τουρνουά 62-38

07.09.2013 Κόπερ Ευρωμπάσκετ 2013 84-61

20.08.2014 Μαρούσι Φιλικό 70-56

22.08.2014 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 76-72

15.08.2015 Κωνσταντινούπολη Διεθνές Τουρνουά 64-73

28.08.2015 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 62-58

23.06.2016 Μαρούσι Φιλικό 78-52

26.06.2016 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 75-70

17.08.2019 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 84-70

03.07.2021 Βικτώρια Προολυμπιακό 2021 81-63

25.02.2022 Άνω Λιόσια Προκριματικά Παγκ. 2023 72-71

28.02.2022 Κωνσταντινούπολη Προκριματικά Παγκ. 2023 67-76

19.08.2022 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 89-80

Πάνοπλη η γαλανόλευκη, τελευταία στιγμή ο Τσέντι Όσμαν



Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει ετοιμοπόλεμους όλους τους παίκτες του, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία θα περιμένει μέχρι και τελευταία στιγμή τον Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Πολωνία και απουσίαζε από τις τελευταίες προπονήσεις, ωστόσο λίγες ώρες πριν τον σπουδαίο ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, ο άσος του Παναθηναϊκού δούλεψε σε μέρος του προγράμματος.

Ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι στο 100%, ωστόσο αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στην Ελλάδα.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Η FIBA ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του Ελλάδα – Τουρκία, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket.

Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) και Χόρχε Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).



