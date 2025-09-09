Βασίλης Σπανούλης: «Η νίκη λέει πολλά αλλά για εμένα και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμα σημαντικά ματς μπροστά μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης παρέμεινε προσγειωμένος μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Λιθουανίας για το Eurobasket 2025, τονίζοντας πως «η πρόκριση λέει πολλά, αλλά και τίποτα», καθώς τα σημαντικά ματς τώρα αρχίζουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής στην ΕΡΤ:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Έχουμε ακόμα έναν αγώνα μπροστά μας, θα ετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι.

Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά μετά από πολλά χρόνια. Λέει πολλά αλλά για εμένα και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμα σημαντικά ματς μπροστά μας.

Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή συμπεριφορά σε άμυνα και επίθεση. Σκοράραμε σχεδόν 90 πόντους, παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια.

Δεν με ενδιαφέρει αν δεν μπήκαν, ήταν καλά σουτ. Και είμαι ευτυχισμένος να βγαίνουν τέτοια σουτ.

Θα είμαστε έτοιμοι με την Τουρκία να παίξουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό ματς. Έχουμε μία έξτρα μέρα ξεκούρασης, θα είμαστε έτοιμοι».



