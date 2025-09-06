Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1: Γαλανόλευκος θρίαμβος στην πρεμιέρα και στο βάθος η Δανία

Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας

Απόλυτη κυριαρχία για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία με εντυπωσιακό 5-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Παυλίδης, Καρέτσας και Μπακασέτας πρωταγωνίστησαν με γκολ και ασίστ! Η Εθνική βρήκε μπροστά της τη Λευκορωσία, την πιο αδύναμη ομάδα του 3ου προκριματικού ομίλου, και έστειλε ηχηρό μήνυμα: η Ελλάδα διεκδικεί την πρωτιά και την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ στις ΗΠΑ. Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς διέλυσε τον αντίπαλο μέσα στο «Καραϊσκάκης». Ξεχώρισαν οι Καρέτσας, Παυλίδης και Μπακασέτας, ενώ κανείς διεθνής δεν υστέρησε. Επόμενος αντίπαλος η Δανία, στο «Καραϊσκάκης» στις 08.09.2025 (21:45), με την Ελλάδα να θέλει να κάνει το 2 στα 2. Στο άλλο ματς, Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στην Κοπεγχάγη. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Ελλάδα, που μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Καρέτσα. Ο Παυλίδης πάλεψε στα όρια της μεγάλης περιοχής, έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο νεαρός μεσοεπιθετικός πλάσαρε στην κίνηση για το 1-0.

Για αρκετά λεπτά, η Εθνική ποδοσφαίρου επιδόθηκε σε ασταμάτητη επίθεση. Η Λευκορωσία δυσκολεύτηκε να ανταπεξέλθει και δέχθηκε έντονη πίεση στην άμυνά της. Ο Παβλιουτσένκο απέκρουσε με επιτυχία κεφαλιά του Κουλιεράκη που πέρασε λίγο άουτ (8′), ενώ πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις σε σουτ του Τσιμίκα (9′) και σε κεφαλιά του Μαυροπάνου (10′).





Η Λευκορωσία προσπάθησε να ανακόψει την ορμή της Εθνικής, επιχειρώντας κάποια σουτ προς την εστία, όμως το 2-0 ήρθε γρήγορα. Στο 17′, ο Καρέτσας έβγαλε αριστοτεχνική σέντρα από τα δεξιά με το αριστερό, και ο Παυλίδης με κεφαλιά από κοντά έκανε το 2-0. Στο 21′, ο Μπακασέτας έστειλε μια «οβίδα» για το 3-0 της γαλανόλευκης.





Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει και να χάνει ευκαιρίες, με τους μεσοεπιθετικούς της να είναι συνεχώς επικίνδυνοι. Ιδιαίτερα ο Καρέτσας φαινόταν ασταμάτητος. Στο 31′, ο Τζόλης είδε την κοντινή του κεφαλιά να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή από τους φιλοξενούμενους. Δύο λεπτά νωρίτερα, ο Παβλιουτσένκο είχε αποκρούσει με το ένα χέρι ένα δυνατό πλασέ του Τζόλη. Τελικά, το 4-0 ήρθε στο 36′, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης νίκησε τον τερματοφύλακα με κεφαλιά. Η Εθνική σταμάτησε να δημιουργεί φάσεις μόνο όταν ο διαιτητής έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Η Ελλάδα διατήρησε πλήρη έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, χαλαρώνοντας λίγο τον ρυθμό, κατάφερε να σκοράρει ξανά στο 63′. Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα στην περιοχή της Λευκορωσίας, ο Παυλίδης έδωσε την ασίστ και ο εξτρέμ της Μπριζ τελείωσε εύστοχα σε κενή εστία για το 5-0! Αμέσως μετά, ο Γιοβάνοβιτς έκανε τις πρώτες αλλαγές, ξεκουράζοντας τους Τσιμίκα και Κουρμπέλη, ενώ έδωσε την ευκαιρία σε Κυριακόπουλο και Μουζακίτη να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Σε μια σπάνια στιγμή πίεσης από τη Λευκορωσία, ήρθε το 5-1. Στο 70′, μετά από σέντρα των γηπεδούχων, η μπάλα βρήκε στο κοντινό χέρι του Μπακασέτα, ο οποίος έκανε κίνηση προς αυτήν, κλίνοντας το σώμα του. Το VAR επενέβη και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε δυνατά ο Μπαρκόφσκι, μειώνοντας το σκορ.

Λίγο αργότερα, στο 73’, ο Γιοβάνοβιτς πέρασε στο παιχνίδι τους Ιωαννίδη και Κωνσταντέλια αντί του Παυλίδη και του Μπακασέτα. Η εθνική συνέχισε να πιέζει για ένα ακόμη γκολ και στο 80’ έχασε μια μοναδική ευκαιρία. Ο Τζόλης ξεκίνησε μόνος του από τη σέντρα, απέφυγε τον Παβλιουτσένκο και πλάσαρε, αλλά ο Πάσεβιτς πρόλαβε να μπλοκάρει την μπάλα και να τη στείλει σε κόρνερ, λίγο πριν περάσει τη γραμμή.