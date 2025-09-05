ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Νέα τμήματα και δράσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου

Θα γίνουν δωρεάν δοκιμαστικά εργαστήρια για νέους μαθητές καθημερινά 6:00- 9:00 μμ & τα Σάββατα 10.00 το πρωί με 1 το μεσημέρι από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025
Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δημιουργήθηκε και λειτουργεί με επιτυχία εδώ και 13 χρόνια με στόχο την δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων του. Άτομα ηλικίας από 3 ετών έως και ενήλικες, μέσα από τα πολύτιμα εργαλεία που μας χαρίζει το θέατρο, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να τα επεξεργαστούν, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να λάβουν τη χαρά του ανήκειν και του ΜΑΖΙ!
Με τη διαμεσολάβηση έμπειρων θεατροπαιδαγωγών και μέσα σε ένα πρόσχαρο και ασφαλές περιβάλλον, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η χαρά της δημιουργίας με εργαλείο μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να μιλήσουμε: τη γλώσσα του θεάτρου.
Το Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσουν δωρεάν δοκιμαστικά εργαστήρια, κατόπιν κράτησης θέσης. Καλούμε τους γονείς που θα ήθελαν τα παιδιά τους να συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, να δηλώσουν συμμετοχή στα δοκιμαστικά εργαστήρια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά και θεματικά ως εξής:
17 Τμήματα:
· Προσχολικής ηλικίας: 3- 5 ετών
· Προσχολικής ηλικίας: 4- 6 ετών
· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου: 6- 8 ετών
· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου:8- 10 ετών
· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου:10- 12 ετών
· Έφηβοι Α΄ κ Β΄ Γυμνασίου
· Έφηβοι Γ΄ Γυμνασίου- Α΄ Λυκείου
· Έφηβοι 16- 20 ετών
· Ενήλικες Αρχάριοι
· Ενήλικες
· Τμήμα παράστασης για ενήλικες
· Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά προσχολικής, 3- 6 ετών Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά 6-9 ετών
· Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά 9- 12 ετών
· Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και πολίτες.
Η διάρκεια των μαθημάτων είναι αντίστοιχη των ηλικιών και της ικανότητας των παιδιών να συγκεντρώνονται σε μια δραστηριότητα (κυμαίνεται από 1 έως 2 ώρες) όπως και το όριο συμμετεχόντων ώστε να μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά η βιωματική διαδικασία (κυμαίνεται από 10 έως 20 συμμετέχοντες).
ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Καθημερινά 6:00- 9:00μμ & Σάββατα 10.00- 1:00μμ. από Δευτέρα 8η Σεπτεμβρίου
3- 4 ΕΤΩΝ:
Παρασκευή 19/9, 7.15- 8.00μμ.
Τετάρτη 24/9, 5.00- 5.45μμ.
4- 6 ΕΤΩΝ:
Παρασκευή 19/9, 6.00- 6.45μμ.
Τετάρτη 24/9, 6.15- 7.00μμ.
6-9 ΕΤΩΝ:
Τρίτη 23/9, 6.00- 7.00μμ.
Σάββατο 27/9, 09.30- 10.30πμ.
9- 12 ΕΤΩΝ:
Τρίτη 23/9, 7.30- 8.30μμ.
Σάββατο 27/9, 10.45- 11.45μμ.
ΕΦΗΒΟΙ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ)
Τετάρτη 24/9, 7.30- 8.30 μμ.
Παρακαλούνται οι μικροί μας φίλοι να προσέλθουν στα δοκιμαστικά εργαστήρια με άνετα ρούχα, καλτσούλες και μπουκαλάκι με νερό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
5:00- 7:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ- ΑΡΧΑΡΙΟΙ
7:00- 9:00 ΕΦΗΒΟΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
5:00- 6:15 4- 6 ΕΤΩΝ
6:30- 8:00 6- 8 ΕΤΩΝ
8:30- 10:30 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6:00- 8:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α
8:15- 10:15 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Β
ΠΕΜΠΤΗ
4:30- 5:45 3- 5 ΕΤΩΝ
6:00- 7:15 4- 6 ΕΤΩΝ
7:30 - 9:30 ΝΕΟΙ 16 – 20 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5:00- 6:30 ΕΦΗΒΑΚΙΑ Α'- Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
7:00- 8:30 10- 12 ΕΤΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00- 11:30 6- 8 ΕΤΩΝ
11:45- 13:15 8- 10 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
5:00- 6:15 --- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
7:00- 8:30--- ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6- 9 ΕΤΩΝ & 9- 12 ΕΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ:
Γιούλη Δούβου, Ιωάννα Τζαμαρία, Νικόλας Τσίχλας: Εμψυχώτριες/ής
Κωνσταντίνα Περλέγκα: Γραμματέας
Συγκλητική Βλαχάκη: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Υπεύθυνη Θεατρικού Εργαστηρίου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ:
Γιούλη Δούβου, θεατροπαιδαγωγός. MA: Δραματική Τέχνη και οι Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση.
Συμμετοχή μετά από κράτηση θέσης στα τηλέφωνα: 2614 014 979, 693 2311567
Φαβιέρου 43, Πάτρα.
Καθημερινά 6:00- 9:00 μμ & Σάββατα 10.00 πμ- 1:00 μμ. από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.
Έναρξη μαθημάτων: 1η Οκτωβρίου 2025
Περισσότερες πληροφορίες στο σάιτ του θεάτρου: www.dipethepatras.gr
