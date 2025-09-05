ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Νέα τμήματα και δράσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δημιουργήθηκε και λειτουργεί με επιτυχία εδώ και 13 χρόνια με στόχο την δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων του. Άτομα ηλικίας από 3 ετών έως και ενήλικες, μέσα από τα πολύτιμα εργαλεία που μας χαρίζει το θέατρο, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να τα επεξεργαστούν, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να λάβουν τη χαρά του ανήκειν και του ΜΑΖΙ!

Με τη διαμεσολάβηση έμπειρων θεατροπαιδαγωγών και μέσα σε ένα πρόσχαρο και ασφαλές περιβάλλον, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η χαρά της δημιουργίας με εργαλείο μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να μιλήσουμε: τη γλώσσα του θεάτρου.

Το Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσουν δωρεάν δοκιμαστικά εργαστήρια, κατόπιν κράτησης θέσης. Καλούμε τους γονείς που θα ήθελαν τα παιδιά τους να συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, να δηλώσουν συμμετοχή στα δοκιμαστικά εργαστήρια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά και θεματικά ως εξής:

17 Τμήματα:

· Προσχολικής ηλικίας: 3- 5 ετών

· Προσχολικής ηλικίας: 4- 6 ετών

· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου: 6- 8 ετών

· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου:8- 10 ετών

· Παιδιά Δημοτικού Σχολείου:10- 12 ετών



· Έφηβοι Α΄ κ Β΄ Γυμνασίου

· Έφηβοι Γ΄ Γυμνασίου- Α΄ Λυκείου

· Έφηβοι 16- 20 ετών



· Ενήλικες Αρχάριοι

· Ενήλικες

· Τμήμα παράστασης για ενήλικες



· Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά προσχολικής, 3- 6 ετών Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά 6-9 ετών

· Παραμυθομαγειρέματα για παιδιά 9- 12 ετών



· Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι αντίστοιχη των ηλικιών και της ικανότητας των παιδιών να συγκεντρώνονται σε μια δραστηριότητα (κυμαίνεται από 1 έως 2 ώρες) όπως και το όριο συμμετεχόντων ώστε να μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά η βιωματική διαδικασία (κυμαίνεται από 10 έως 20 συμμετέχοντες).