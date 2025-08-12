Θετικός ο απολογισμός της καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης "Λοκαντιέρα" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Το δημιούργημα του Κώστα Καζάκου συνεχίζει να αποτελεί τη δομή που εκπληρώνει το βασικό στόχο του ΔΗΠΕΘΕ, να υπάρχει μόνιμη θεατρική παρουσία στην επαρχία και να δίνει τη δυνατότητα στους θεατές όχι μόνο να απολαμβάνουν μία ποιοτική παράσταση αλλά και να μετέχουν στην θεατρική διαδικασία, στο δικό τους τόπο.

Σε μια περίοδο που τα περισσότερα ΔΗΠΕΘΕ, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, μειώνουν τις περιοδείες, το αποκαλούμενο "ευέλικτο σχήμα" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Άρμα Θέσπιδος ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία και την δέκατη χρονιά λειτουργίας του.

Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ολοκλήρωσε την πολιτιστική του διαδρομή στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το καλοκαίρι του 2025, δίνοντας περισσότερες από 50 παραστάσεις σε ιδρύματα, καταστήματα κράτησης, σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων, αλλά και σε νέους χώρους εκτός κέντρου με την φετινή του θεατρική παραγωγή "Λοκαντιέρα" του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 8.000 θεατές να παρακολουθήσουν την "Λοκαντιέρα" του Κάρλο Γκολντόνι, μία κωμωδία με πνευματώδεις διαλόγους και απολαυστικές παρεξηγήσεις. Η "Λοκαντιέρα" άλλωστε συνδυάζει την κωμωδία με μια αιχμηρή κοινωνική κριτική για τα παιχνίδια εξουσίας των φύλων.

Οι θεατές χειροκρότησαν θερμά τους συντελεστές στο καλλιτεχνικό τους ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την ΠΕΔ ΔΕ και την Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπεύθυνοι των φορέων ευχαρίστησαν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την γόνιμη συνεργασία τους και την καλλιτεχνική προσφορά του θεάτρου.

Από την πλευρά του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, όπως τονίζεται, καταβλήθηκε η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για μια ποιοτική παράσταση και σωστά οργανωμένη περιοδεία. Έγκαιρη προετοιμασία που να περιλαμβάνει όσο περισσότερα μέρη γίνεται, νέες περιοχές και χώρους.

Και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και το κοινό είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει μια από τις πιο εμβληματικές κωμωδίες του κλασικού δραματολογίου με ηρωίδα την Μιραντολίνα μια ανεξάρτητη, δυναμική γυναίκα, σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θεωρούνταν υποδεέστερες και εξαρτημένες από τους άνδρες. Η Λοκαντιέρα αναδεικνύει την υπεροχή της εξυπνάδας και της αυτονομίας της επιλέγοντας έναν σύζυγο που δεν απειλεί την ελευθερία της με αποτέλεσμα να αιφνιδιάσει τους εραστές της και να ισχυροποιήσει τη θέση της, αμφισβητώντας τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής της.

Μετά από δέκα (10) χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του Άρματος Θέσπιδος και την θερμή αποδοχή του, θεωρείται ένας σημαντικός θεατρικός θεσμός για την ευρύτερη Περιφέρεια της Νοτιο-Δυτικής Ελλάδας. Με 850 παραστάσεις και με περισσότερους από 100.000 θεατές, έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου για τον επαγγελματισμό και την υψηλή αισθητική των παραστάσεων που πραγματοποιεί, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του θεάτρου.

Στην παράσταση "Η Λοκαντιέρα" έπαιξαν οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλόπουλος, Δημήτρης Καρακούσης, Βασίλης Κόκκαλης, Ελένη Νάτση και Αλίκη Οικονομοπούλου.