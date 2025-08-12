Back to Top
Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για το θάνατο της Βασιλικής Ιγγλέση

Η εκλιπούσα ήταν αδελφή της πρώην δημοτικής συμβούλου Αρίστης Ιγγλέση

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωση του, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην πρώην δημοτική σύμβουλο Αρίστη Ιγγλέση και στην οικογένειά της, για την απώλεια της αδελφής της, Βασιλικής Ιγγλέση.

Η Βασιλική Ιγγλέση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών και η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13-8-2025 στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης, στο ομώνυμο κοιμητήριο όπου και θα ταφεί. 

