Βραχνέικα: Παράσυρση ηλικιωμένου από δίκυκλο- Στο νοσοκομείο και ο δικυκλιστής

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Βραχνεΐκα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, όταν δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της μηχανής. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.

