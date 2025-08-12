Βραχνέικα: Παράσυρση ηλικιωμένου από δίκυκλο- Στο νοσοκομείο και ο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Βραχνεΐκα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, όταν δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της μηχανής. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.