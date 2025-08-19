Ακρόαση ηθοποιών για την Κεντρική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας καλεί σε ακρόαση άνδρες επαγγελματίες ηθοποιούς για την επερχόμενη θεατρική παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη Νύχτα του Ευγένιου Ο' Νηλ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη που θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2025 -2026.

Για την νέα παραγωγή ζητούνται δύο άνδρες ηθοποιοί ερμηνευτικής ηλικίας 25 έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι ηθοποιοί πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ενσωματωμένη μία πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έως και την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Ζητούμενα της ακρόασης :

Οι ηθοποιοί να έχουν διαβάσει το έργο.

Να δηλώσουν τον ρόλο για τον οποίο θέλουν να κάνουν ακρόαση: για τον Τζέιμς τζούνιορ ή τον Έντμοντ. (Δεν είναι δεσμευτικό για τον σκηνοθέτη).

Υλικό ακρόασης θα αποτελέσει η σκηνή ανάμεσα στα δύο αδέλφια στην τέταρτη πράξη του έργου. Δεν χρειάζεται οι ηθοποιοί να έχουν αποστηθίσει λόγια αλλά να γνωρίζουν τι συμβαίνει στη σκηνή.

Για την ακρόαση δεν θα χρειαστεί μονόλογος, τραγούδι, γνώση μουσικού οργάνου.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 11.00 μέχρι 16.00 στο Θέατρο Μπάρρυ στην Πάτρα (Είσοδος από Όθωνος Αμαλίας 6), με υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα την παρουσία όλων των ηθοποιών που θα επιλεγούν.