Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος επισκέφθηκε την 18η ΕΜΟΔΕ στην Ηλεία

Το έργο σας δύσκολο αλλά πολύτιμο για τον Νομό μας και με αποτέλεσμα στην δασοπυρόσβεση, ανέφερε ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
Την 18η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που λειτουργεί στην Ηλεία για πρώτη χρονιά και για την ίδρυση της οποίας είχε αναπτύξει έντονη πρωτοβουλία ο ίδιος, επισκέφθηκε ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Επίσης, πραγματοποίησε ξεχωριστή επίσκεψη στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που εδρεύουν εκεί όλα τα χρόνια, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη για το σπουδαίο έργο που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαρίστησε για την ξεχωριστή προσφορά τους.
Αφού συζήτησε και ενημερώθηκε και από τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αντιπύραρχο, Γιώργο Κωνσταντακόπουλο, παρουσία και του Υποδιοικητή της 18ης ΕΜΟΔΕ, Πυραγό, Δημήτρη Τσιμπογιάννη, για την πορεία του έργου της Μονάδας και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα με τις πυρκαγιές, συνεχάρη το προσωπικό για την μαχητική και διαρκή παρουσία του στην «πρώτη γραμμή» της αντιπυρικής περιόδου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενίσχυσή του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΜΟΔΕ στο Νομό μας είχε και περαιτέρω ενδυνάμωση μετά την αρχική σύνθεσή της, αφού με τα άτομα που προστέθηκαν αριθμεί πλέον δύναμη 71 Πυροσβεστών – μαζί με επιπλέον 19 που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα - και μάλιστα εξειδικευμένων, κατάλληλα εκπαιδευμένων, νέων ανθρώπων που είναι πάντα σε ετοιμότητα να ριχθούν στην μάχη της κατάσβεσης στην περιοχή μας και όχι μόνο.
Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε την σπουδαιότητα της Μονάδας στην Ηλεία και συνεχάρη όσους την στελεχώνουν για το έργο τους και την προσπάθεια που κάθε φορά καταβάλλουν όταν καλούνται στο καθήκον.
ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ «ΜΑΧΕΣ» ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΜΙΑ … ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Χαρακτήρισε εξάλλου την φετινή περίοδο όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα ως πολύ καλή και με σημαντικά αποτελέσματα αφού παρά το πλήθος των επικίνδυνων εστιών στο εύρος του Νομού υπήρξε άμεση αντίδραση και καταστολή πυρκαγιών που αν δεν τις προλαβαίναμε θα μιλούσαμε σήμερα για μια διαφορετική εικόνα.
Παράλληλα όπως επεσήμανε ο Ηλείος Βουλευτής, το γεγονός ότι είχαμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο πολλές συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών δείχνει ότι η ΠΥ κάνει καλά την δουλειά της και στον τομέα της τήρησης της νομοθεσίας που ως γνωστόν έχει αυστηροποιηθεί με σκοπό την πρόληψη από δύσκολες καταστάσεις.
Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα πρόσθεσε ο κ. Νικολακόπουλος, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει επαγρύπνηση καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ακόμη εδώ και το έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων θα πρέπει να συνεχισθεί με επιτυχία και για την συνέχεια.
Ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι στο πλευρό, τόσο της ΕΜΟΔΕ όσο και όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής μας, συνεχίζοντας από την δική του πλευρά την πίεση για την ενίσχυση και στήριξη του έργο της πυρόσβεσης, για όσο διάστημα απαιτηθεί κάτι τέτοιο.
