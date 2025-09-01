Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος επισκέφθηκε την 18η ΕΜΟΔΕ στην Ηλεία

Την 18η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που λειτουργεί στην Ηλεία για πρώτη χρονιά και για την ίδρυση της οποίας είχε αναπτύξει έντονη πρωτοβουλία ο ίδιος, επισκέφθηκε ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Επίσης, πραγματοποίησε ξεχωριστή επίσκεψη στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που εδρεύουν εκεί όλα τα χρόνια, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη για το σπουδαίο έργο που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαρίστησε για την ξεχωριστή προσφορά τους.

Αφού συζήτησε και ενημερώθηκε και από τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αντιπύραρχο, Γιώργο Κωνσταντακόπουλο, παρουσία και του Υποδιοικητή της 18ης ΕΜΟΔΕ, Πυραγό, Δημήτρη Τσιμπογιάννη, για την πορεία του έργου της Μονάδας και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα με τις πυρκαγιές, συνεχάρη το προσωπικό για την μαχητική και διαρκή παρουσία του στην «πρώτη γραμμή» της αντιπυρικής περιόδου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενίσχυσή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΜΟΔΕ στο Νομό μας είχε και περαιτέρω ενδυνάμωση μετά την αρχική σύνθεσή της, αφού με τα άτομα που προστέθηκαν αριθμεί πλέον δύναμη 71 Πυροσβεστών – μαζί με επιπλέον 19 που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα - και μάλιστα εξειδικευμένων, κατάλληλα εκπαιδευμένων, νέων ανθρώπων που είναι πάντα σε ετοιμότητα να ριχθούν στην μάχη της κατάσβεσης στην περιοχή μας και όχι μόνο.

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε την σπουδαιότητα της Μονάδας στην Ηλεία και συνεχάρη όσους την στελεχώνουν για το έργο τους και την προσπάθεια που κάθε φορά καταβάλλουν όταν καλούνται στο καθήκον.