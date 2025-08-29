Κλήρωση Europa & Conference League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ- Οι ημερομηνίες

Μία ημέρα αφού εξασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί το ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League (οι δύο πρώτοι) και του Conference League.

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού

Η Ρόμα, η Φέγενορντ και η Φερεντσβάρος είναι ανάμεσα στους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League.

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Βικτόρια Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εντός)

Γιούνγκ Μπόις (εκτός)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Βιτόρια: Δεν με τρομάζουν οι αντίπαλοι

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς σε όλους τους αγώνες», δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια μετά την κλήρωση. «Είναι οι αντίπαλοι που εμένα προσωπικά δεν με τρομάζουν και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες και πιθανότητες. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα, οπότε οι απαιτήσεις αυξάνονται», πρόσθεσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

«Θεωρώ πως όλες είναι καλές ομάδες, όλες έχουν περάσει έναν δύσκολο δρόμο για να φτάσουν έως τη League Phase του Europa League. Κάποιες από αυτές μπορεί να μην τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως ονόματα, αλλά μπορεί να έχουν μία πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, έχοντας κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι, αλλά σίγουρα για να έχουν φτάσει εδώ έχουν μία ποιότητα, είναι καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι κι εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό το δύσκολο μονοπάτι που θα έχουμε μπροστά μας», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε πως όλοι οι αντίπαλοι «θα πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια σοβαρή δύναμη και μία πολύ σοβαρή ομάδα. Θα είναι σίγουρα πολύ καλά παιχνίδια».

Ειδικότερα για τη Ρόμα σημείωσε ότι είναι ομάδα που «που έρχεται από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό. Από την άλλη, όσον αφορά το ranking στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στο ranking, έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Η Μπέιτ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Λιλ είναι τρεις από τους αντιπάλους που θα βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Καρυπίδης: Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολη κλήρωση

Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, επεσήμανε ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολη κλήρωση. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Στον όμιλο μας υπάρχουν ομάδες από Ισπανία, Γαλλία, που έχουν δυναμική και ιστορία. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα αναλύσουμε καλά του αντιπάλους, για να πούμε περισσότερα», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν «βατοί» αντίπαλοι, απάντησε: «Καμιά φορά, στο ποδόσφαιρο υπολογίζεις να πάρεις βαθμούς από βατούς αντιπάλους, αλλά έχουμε δει τα πράγματα να εξελίσσονται διαφορετικά. Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε, οι παίκτες θα έχουν καλύτερο ρυθμό για να παρουσιάσουμε κάτι ανάλογο όπως χθες. Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε, μας αρέσει να παίζουμε Ευρώπη και να προχωράμε μακριά».

Τέλος, επεσήμανε: «Όταν συμμετέχεις στο Europa League, o βασικός στόχος είναι να είσαι στους ομίλους. Το κάναμε και πέρυσι, είδαμε τη διαφορά ποιότητας με το Conference, αλλά και εκεί συμμετέχουν μεγάλες ομάδες. Καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο και είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε εκεί».

Η κλήρωση της ΑΕΚ

Στη League Phase του Conference League, η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τη Φιορεντίνα, την Αμπερντίν και τη Σαμσουνσπόρ που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στο Europa League.

Φιορεντίνα (εκτός)

Σάμροκ Ρόβερς (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Αμπερντίν (εντός)

Κραϊόβα (εντός)

Σαμσουνσπόρ (εκτός)

Λυσάνδρου: Είμαστε στην αφετηρία μίας πρόκλησης

«Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη από σήμερα μέχρι και τα Χριστούγεννα είναι πάρα πολλές. Έχουμε και ένα αναβαθμισμένο θεσμό του Κυπέλλου. Είναι μια πολύ όμορφη πρόκληση η ευρωπαϊκή περιπέτεια που μας κάνει να ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τα ματς εκτός συνόρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, έχουμε χτιστεί για να τα βγάλουμε εις πέρας και θα τα καταφέρουμε», δήλωσε μετά την κλήρωση ο CEO της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου.

«Προφανώς θα υπάρξουν οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Εγώ είμαι ήρεμος βλέποντας τα αποτελέσματα των μεταγραφών που έχουν γίνει ως τώρα, είμαι ήσυχος ότι θα γίνουν όσα πρέπει, στο χρόνο που πρέπει και θα φέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει», υπογράμμισε.

«Σήμερα είμαστε εδώ με τη νοοτροπία όχι ότι φτάσαμε στο τέλος, αλλά στην αφετηρία μιας πρόκλησης που τα Χριστούγεννα ευελπιστούμε να μας κάνει να ονειρευόμαστε ακόμα περισσότερα», συμπλήρωσε.

Το πρόγραμμα του Europa και του Conference League

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα μάθουν αύριο, Σάββατο, τη σειρά των αγώνων και τις ημερομηνίες των ματς για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.

Το πρόγραμμα του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

Το πρόγραμμα του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία