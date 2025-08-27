Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στο Diamond League με άλμα στα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις καλές του επιδόσεις, με τον «Μανόλο» να καταλαμβάνει την 2η θέση με άλμα στα 6μ., στο Diamond League της Ζυρίχης στον τελικό του επί κοντώ, μένοντας πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής σε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση τερμάτισε δεύτερος στο Diamond League της Ζυρίχης, με επίδοση στα 6,00 μέτρα! Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,65 μ., όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Στη συνέχεια επέλεξε να παρακάμψει τα 5,80 μ. και πέρασε με την πρώτη τα 5,90 μ., δείχνοντας εξαιρετική σταθερότητα.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε στα 6,00 μ., ύψος που κατάφερε να ξεπεράσει με την τρίτη του προσπάθεια, σημειώνοντας την 11η φετινή και 12η συνολικά επίδοση άνω των 6 μέτρων στην καριέρα του.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,10 μ., με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08 μ., το οποίο κατέχει από τις 2 Αυγούστου στον Βόλο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να υπερβεί το ύψος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις.