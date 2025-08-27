Τεντόγλου: «Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και ας βγω τελευταίος στον τελικό των Diamond League»

Στην πρώτη ημέρα του τελικού των Diamond League την Τετάρτη (27/8) στη Ζυρίχη, λίγη ώρα μετά το επί κοντώ ανδρών και τον Εμμανουήλ Καραλή θα αγωνιστεί και ο Μίλτος Τεντόγλου, με το μήκος ανδρών να ξεκινά στις 19:35, ώρα Ελλάδας.

Ο Τεντόγλου, μαζί με τον Ελβετό δεκαθλητή, αλλά και ικανότατο άλτη του μήκους, Σιμόν Εχάμερ, αποτέλεσαν ένα από τα πάνελ των διοργανωτών, με τον Κόλιν Τζάκσον να έχει την ευθύνη ροής της συζήτησης.

Ο Βρετανός, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ., έθεσε ένα δίλημμα στον Έλληνα ολυμπιονίκη, αν θα προτιμούσε να νικήσει στον τελικό της Ζυρίχης με 7,80μ ή να ηττηθεί αλλά να έχει κάνει 8.80μ.

Ο Τεντόγλου απάντησε: «Θα το αλλάξω λίγο. Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και να βγω τελευταίος. Θα έχω πολλή αυτοπεποίθηση μετά για το Παγκόσμιο, θα είναι μία καλή επίδοση και κοντά στις δέκα τοπ επιδόσεις μου, οπότε ναι… Μου αρέσουν τα νούμερα».

Μιλώντας για τον τελικό των Diamond League, o Tεντόγλου είπε: «Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος πριν από το παγκόσμιο, σοβαρεύει το πράγμα τώρα. Θέλω να κάνω μία καλή εμφάνιση, το ίδιο ήθελα και στη Λωζάνη, αλλά δεν γινόταν. Οπότε τώρα πρέπει να είμαι σοβαρός.