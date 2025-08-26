Ο Ντουπλάντις εκθείασε Καραλή: «Δεν αποκλείω παγκόσμιο ρεκόρ από τον Mανόλο, o τύπος κάνει τρελά άλματα»

Οι δηλώσεις των δύο αθλητών πριν τον τελικό του Diamond League

Ο τελικός του Diamond League φιλοξενείται την Τετάρτη (27/8) και την Πέμπτη (28/8) στη Ζυρίχη και οι διοργανωτές το απόγευμα της Τρίτης διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου, με συντονιστή τον πρώην Βρετανό αστέρα των 110μ. εμπ., Κόλιν Τζάκσον. Ένα από τα πάνελ συνέθεσαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, με τον τελικό στο επί κοντώ ανδρών να διεξάγεται την Τετάρτη (27/8, 18:43). Ο Ντουπλάντις, που έχει ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ., ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν στο υπόλοιπο της σεζόν θα δοκιμάσει στα 6,30μ. Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Κόλιν Τζάκσον, αστειευόμενος είπε προς τον Σουηδό, «και αν θα είσαι εσύ αυτός που θα το κάνει...», υπονοώντας τον Καραλή που καθόταν δίπλα του. Ο Ντουπλάντις πήρε την... πάσα, λέγοντας: «Δεν ξέρεις ποτέ, Ειλικρινά, αυτός ο τύπος κάνει τρελά άλματα φέτος, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εγώ προσπαθώ να μεγιστοποιήσω τις μέρες μου στην κορυφή, κι αν νιώθω μέσα στον αγώνα ότι είμαι σε θέση να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, θα το προσπαθήσω. Μακάρι να έρθει και αύριο στον τελικό ή και στον παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο. Θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ειλικρινά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω εκεί. Μου φάνηκε τόσο όμορφο το στάδιο αλλά δεν είχα την ευκαιρία να ζήσω την πλήρη εμπειρία την προηγούμενη φορά (σ.σ. Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2021), οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ζήσω την πραγματική εμπειρία αυτή τη φορά με ένα πραγματικό κοινό, κερκίδες και ενέργεια από το πλήθος».

Καραλής: «Ο Ντουπλάντις πιέζει στα όρια, αλλά όλοι εξελίσσουν το άθλημα» Ο Κόλιν Τζάκσον ρώτησε τον Καραλή, αν μετά το δικό του ρεκόρ στα 6,08μ. σκέφτηκε «πού έχει φθάσει ο Ντουπλάντις», κι μπορεί να τον νικήσει. Ο Καραλής απάντησε περισσότερο διπλωματικά κι είπε τα εξής: «Στο επί κοντώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όταν θέτουμε νέους στόχους και πετυχαίνουμε είμαστε πραγματικά χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον, γιατί αυτό σημαίνει ότι εξελίσσουμε το άθλημα. Εκτός από τον Μόντο, φυσικά, που έχει κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, έχουμε τόσους πολλούς άλτες που είναι σε θέση να πηδήξουν πάνω από τα έξι και να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μεγάλες μάχες.

