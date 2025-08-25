Εθνική μπάσκετ: Αυτή είναι η 12άδα της Ελλάδας για το Eurobasket 2025

Μετά και το τελευταία φιλικό της Εθνικής μπάσκετ πριν το Eurobasket 2025, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12αδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην πρώτη φάση της Κύπρου αρχικά και εν συνεχεία στη Λετονία και στη Ρίγα.

Η Εθνική μας αντιμετώπισε τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ και έτσι ολοκλήρωσε και επίσημα την προετοιμασία της. Ο τελευταίος που «κόπηκε» ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης, έτσι η Εθνική μας θα πάει στη Λεμεσό με 12 παίκτες και αυτοί είναι:

Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

Στη συνέντευξη τύπου μετά το φιλικό με τη Γαλλία ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε το λόγο που άφησε εκτός τον Βαγγέλη Ζούγρη:

«Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».