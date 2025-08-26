Η media day του Προμηθέα και του Προμηθέα 2014

Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει πως η media day της ανδρικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου (12:30) στο Promitheas Park.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου θα έχουν την δυνατότητα να έχουν μια πρώτη αλληλεπίδραση με τους παίκτες και το προπονητικό staff και να συνομιλήσουν μαζί τους, εν όψει της σεζόν 2025-26.

Παράλληλα, στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη media day για την θυγατρική ομάδα, τον Προμηθέα 2014 2014, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League 1, επίσης στο Promitheas Park, πριν την έναρξη της προπόνησης της ομάδας του Γιάννη Ντάγιου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Με δύο νέες αφίξεις συνεχίζεται η προετοιμασία του Προμηθέα Βίκος Cola, εν όψει της έναρξης της σεζόν 2025-26. Ο λόγος για τους Αντώνη Καραγιαννίδη και Κένταλ Μακ Κάλουμ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες Ελλάδας και Νοτίου Σουδάν αντίστοιχα και τέθηκαν στη διάθεση του Γιώργου Λιμνιάτη. Ο πρώτος προπονείται ήδη κανονικά, ενώ ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον ιατρικό έλεγχο και προπονήθηκε και εκείνος, ακολουθώντας μέρος του προγράμματος.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης βλέπει το… οπλοστάσιό του να γεμίζει, αφού τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθεί και ο Νάσος Μπαζίνας, που ολοκλήρωσε και εκείνος τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα και θα επιστρέψει στην Πάτρα. Έτσι, πλέον ο Έλληνας τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με όλα τα υλικά του, με την προετοιμασία να συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως δύο δικά της παιδιά, ο Άγγελος Λάγιος και ο Νίκος Πλώτας υπέγραψαν την επέκταση των συμβολαίων τους και θα συνεχίσουν έτσι να είναι μέλη της οικογένειας του Προμηθέα.

Δύο παιδιά γεννημένα στην Πάτρα, που ανδρώθηκαν μπασκετικά στον Προμηθέα, προερχόμενοι από τα σπλάχνα των Ακαδημιών και του προγράμματος “ΝΟΥΣ”.

Ο Άγγελος Λάγιος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται στη θέση “4”, έχοντας διακριθεί για τα αθλητικά του προσόντα. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Προμηθέα και από τη σεζόν 2021-22 αγωνίζεται ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία, ενώ την περσινή σεζόν έκανε ένα μεγάλο step up στην απόδοσή του και ευελπιστεί σε ανάλογη συνέχεια έως και το 2030 όπου και θα παραμείνει στην ομάδα.